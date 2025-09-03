Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de una nueva Sesi\u00f3n Ordinaria realizada esta ma\u00f1ana, ediles capitalinos aprobaron, por una unanimidad, la creaci\u00f3n del Cuerpo de Controladores del estacionamiento medido de la Ciudad, que tendr\u00e1 por objeto el control del efectivo pago del canon de ocupaci\u00f3n de la zona de estacionamiento tarifado y la confecci\u00f3n de las actas de infracciones correspondientes por falta de pago en el \u00e1rea tarifada. La norma establece en uno de sus art\u00edculos, la autorizaci\u00f3n al Departamento Ejecutivo para afectar personal de la planta municipal al mencionado Cuerpo de Controladores, debidamente identificado y previa capacitaci\u00f3n. Al finalizar la Sesi\u00f3n, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destac\u00f3: "Este cuerpo no implica la erogaci\u00f3n extra por parte del municipio, quita de alguna manera la funci\u00f3n del control del estacionamiento medido a los inspectores de tr\u00e1nsito, la idea es que podamos -a trav\u00e9s de esta ordenanza- volcar a todo el cuerpo de inspectores de tr\u00e1nsito a su tarea primordial que es la seguridad vial, as\u00ed que con esta herramienta que incluso ha sido consensuada con el gremio y los distintos actores, creemos que ser\u00e1 importante para que los inspectores est\u00e9n dispuestos en las esquinas o ayudando a cruzar a adultos mayores y ni\u00f1os las sendas peatonales, cumpliendo otra funci\u00f3n que es controlar la doble fila, el sem\u00e1foro en rojo, que siento que es la funci\u00f3n primordial". Con respecto a otros temas tratados en la sesi\u00f3n, afirm\u00f3 que "tambi\u00e9n se han aprobado importantes iniciativas, una de ellas es la posibilidad de conformar un Chatbot para la ciudad de San Salvador de Jujuy, como una herramienta tecnol\u00f3gica m\u00e1s que se suma a brindar servicios a los vecinos. La verdad es que estamos muy contentos de c\u00f3mo est\u00e1 funcionando la aplicaci\u00f3n V\u00eda Parking, incluso con nuevas interfaces que dan la posibilidad de informar a los usuarios sobre algunos cortes de calle por ejemplo y est\u00e1 dando buenos resultados, queremos seguir avanzando en otros sentidos y esta posibilidad de, a trav\u00e9s de WhatsApp y diversas aplicaciones, de alguna manera ir interactuando entre el vecino y la Municipalidad, me parece muy importante". Asimismo, Lisandro Aguiar remarc\u00f3: "Es importante destacar el pliego de licitaci\u00f3n para el sistema de transporte de pasajeros, esto va a ser un proceso que va a llevar el cuerpo deliberativo en lo que queda del a\u00f1o. Vamos a darnos unas semanas para que los distintos concejales puedan analizarlo, una vez que lo hagan vamos a reunir a la comisi\u00f3n y definir cu\u00e1l va a ser el proceso participativo para tratar lo que es el pliego de licitaci\u00f3n, a fin de recibir la opini\u00f3n de la sociedad sobre el mismo. La idea es que antes de fin de a\u00f1o podamos aprobarlo, para que el Departamento Ejecutivo inicie el proceso y termine para principios del a\u00f1o que viene con las adjudicaciones a las distintas empresas". Otros temas En la sesi\u00f3n, los concejales aprobaron la Ordenanza N\u00ba 8186\/25 referente a autorizar e instar al Departamento Ejecutivo Municipal a la adhesi\u00f3n de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a la Asociaci\u00f3n Internacional de Ciudades Educadoras (AICE)De igual forma, se aprob\u00f3 por unanimidad la Minuta N\u00ba112, declarando el en\u00e9rgico rechazo a la resoluci\u00f3n judicial que proh\u00edbe la difusi\u00f3n de audios atribuidos a la se\u00f1ora secretaria gral. de la Presidencia, Karina Milei, por constituir un caso de censura previa, pr\u00e1ctica prohibida por la Constituci\u00f3n Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Jurisprudencia Nacional e Internacional. Asimismo, el Concejo Deliberante reafirm\u00f3 su compromiso con la defensa de la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n, como pilares esenciales del sistema republicano y democr\u00e1tico.