Jujuy al d\u00eda \u00ae - Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad que se realizar\u00e1 una reparaci\u00f3n definitiva del acueducto 710 PEAD (polietileno de alta densidad) en Ciudad de Nieva. El trabajo, de gran magnitud debido al da\u00f1o del acueducto, se llevar\u00e1 a cabo a partir de las 21:00 hs del Mi\u00e9rcoles 3 de septiembre y continuar\u00e1 durante todo el Jueves 4 de septiembre. Sectores afectados por la interrupci\u00f3n del servicio El suministro de agua se ver\u00e1 interrumpido desde las 21:00 hs en los siguientes barrios: Capital: B\u00b0 Norte, El Cortijo, Quebrada de los P\u00e1jaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Casta\u00f1eda, Cerro Las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, La Arbolada. Alto Comedero: Cabral, 240 Viviendas, Las Mar\u00edas, El Para\u00edso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la T\u00fapac 4\u00b0, 5\u00b0, 6\u00b0, 7\u00b0, 8\u00b0, 9\u00b0 y 10\u00b0 etapa. B\u00b0 Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, 89 Viviendas CEDEM. Barrios con baja presi\u00f3n de agua: B\u00b0 Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito. Operativo de emergencia y recomendaciones Durante la interrupci\u00f3n, se desplegar\u00e1n 8 camiones cisterna para abastecer de agua a centros de salud, establecimientos educativos y vecinos de las zonas afectadas. En la reparaci\u00f3n participar\u00e1 personal de redes, acueductos, log\u00edstica, electromec\u00e1nica y seguridad e higiene para garantizar la finalizaci\u00f3n de los trabajos. Solicitamos a todos los vecinos hacer un uso responsable y consciente del agua mientras duren los trabajos. Agradecemos su paciencia y comprensi\u00f3n. Estamos trabajando para solucionar este inconveniente de manera definitiva y minimizar las molestias.