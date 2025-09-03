El hombre viajaba, en horas de la madrugada, en un colectivo de larga distancia, que sali\u00f3 de Jujuy con destino final Buenos Aires. Al identificarlo, los funcionarios hallaron 510 gramos de cannabis sativa dentro de una mochila Jujuy al d\u00eda \u00ae - Sobre la Ruta Nacional N\u00b0 34, a la altura de la localidad Pozo Hondo, los funcionarios del Escuadr\u00f3n 59 \u201cSantiago del Estero\u201d se encontraban realizando controles vehiculares, cuando detuvieron la marcha de un \u00f3mnibus que circulaba desde la ciudad de San Salvador de Jujuy con destino final Buenos Aires. Tras registrar la documentaci\u00f3n de los pasajeros, los uniformados constataron que un hombre lleva dentro de su mochila envoltorios de nylon negro, que conten\u00eda una sustancia vegetal. Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 510 gramos. Intervino el Juzgado Federal N\u00b0 1 de Santiago del Estero, que dispuso el secuestro del estupefaciente y la detenci\u00f3n del involucrado.