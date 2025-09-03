La medida podr\u00eda generar incertidumbre en los mercados sobre la sostenibilidad del plan econ\u00f3mico. Las reservas y el FMI, otra vez en la mira Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno de Javier Milei implement\u00f3 desde hoy un cambio significativo en la pol\u00edtica cambiaria sostenida desde la firma del \u00faltimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril. Decidi\u00f3 comenzar a intervenir antes de que el d\u00f3lar alcance el techo de la banda m\u00f3vil acordada con el organismo, con el fin de evitar presiones sobre el tipo de cambio en un contexto de volatilidad preelectoral y tras varios reveses pol\u00edticos para el oficialismo, entre los que se incluye el esc\u00e1ndalo de los audios. Esta decisi\u00f3n implica el abandono de la libre flotaci\u00f3n defendida por el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, en la presentaci\u00f3n realizada ante los funcionarios del FMI y los mercados; ese punto era considerado central en la estrategia oficial para gestionar las expectativas. Economistas e inversores consultados por Infobae advirtieron que el anuncio realizado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X, implica dejar de lado uno de los ejes m\u00e1s sostenidos del equipo econ\u00f3mico: la libre flotaci\u00f3n de la divisa. Las fuentes se\u00f1alaron que la medida representa una mala se\u00f1al para los mercados, como se refleja en la ca\u00edda de bonos y acciones argentinas. Hasta ahora, el Banco Central (BCRA) y el Tesoro aplicaban estrategias indirectas, como restringir la cantidad de pesos en circulaci\u00f3n, convalidar tasas de inter\u00e9s equivalentes al triple de la inflaci\u00f3n mensual, incrementar la intervenci\u00f3n en el mercado de futuros e incluso endurecer las restricciones cambiarias a los bancos. Este conjunto de herramientas buscaba evitar la intervenci\u00f3n directa y cumplir la promesa de mantener un r\u00e9gimen de banda, donde la intervenci\u00f3n solo ocurr\u00eda cuando el d\u00f3lar tocaba el l\u00edmite superior. La nueva estrategia contempla utilizar d\u00f3lares en poder del Gobierno, un monto estimado en USD 1.700 millones, sin recurrir a los fondos del desembolso de USD 14.000 millones del FMI -sobre un programa de USD 20.000 millones-, seg\u00fan informaron fuentes con conocimiento de las negociaciones. El Ministerio de Econom\u00eda sostiene que las intervenciones del Tesoro cuentan con el \u201cok\u201d del organismo. Hasta junio, el Tesoro pose\u00eda adem\u00e1s USD 372 millones en otras entidades financieras, seg\u00fan datos oficiales citados por Romano Group. Alfredo Romano, presidente de Romano Group, consider\u00f3 que se trata de una apuesta electoral. Explic\u00f3 que el Gobierno prioriza la estabilidad del tipo de cambio hasta las elecciones y dispone de casi dos mil millones de d\u00f3lares para intervenir, aunque este monto podr\u00eda agotarse r\u00e1pidamente si los resultados electorales resultan adversos. \u201cLa apuesta es netamente a un trade electoral. Si el Gobierno pierde la confianza de la ciudadan\u00eda y obtiene un mal resultado en la provincia de Buenos Aires y en las intermedias de octubre, tendr\u00e1 que convalidar un tipo de cambio m\u00e1s alto. La Argentina no tiene herramientas para vender d\u00f3lares que no posee\u201d, afirm\u00f3 Romano. El an\u00e1lisis de otros especialistas coincide con la preocupaci\u00f3n. Christian Buteler, economista, opin\u00f3 que la medida da otra se\u00f1al de que el Gobierno prioriza contener el d\u00f3lar antes de los comicios. Seg\u00fan su mirada, con la estrategia aplicada hasta ahora el d\u00f3lar deb\u00eda alcanzar el techo de la banda para justificar la venta por parte del Banco Central. Agreg\u00f3: \u201cHab\u00edan quedado en evidencia con las ventas que se detectaron la semana pasada\u201d. Buteler enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n oficial contradice la postura sostenida desde el inicio de la gesti\u00f3n. \u201cEl anuncio va en contra de lo que ellos mismos dicen desde el primer momento. En un sistema de bandas, el d\u00f3lar puede moverse libremente dentro del rango. Esto es lo contrario\u201d, sostuvo. Por su parte, Gabriel Caama\u00f1o, economista de Outlier, argument\u00f3 que la l\u00f3gica del esquema previo se agot\u00f3. \u201cEl esquema de bandas muri\u00f3, porque la l\u00f3gica es no intervenir dentro de la banda\u201d, destac\u00f3. Asegur\u00f3 que \u201cno me parece una buena se\u00f1al. El Banco Central ya no acumulaba reservas bajo este esquema, raz\u00f3n por la cual el mercado consideraba insostenible el sistema pos elecciones. Que el Tesoro salga a vender o insin\u00fae que vender\u00e1, priorizando el tipo de cambio, tampoco es una buena se\u00f1al\u201d. Caama\u00f1o alert\u00f3 que el Tesoro posee USD 1.700 millones en efectivo ante pagos a bonistas superiores a USD 4.000 millones previstos para enero. El economista destac\u00f3 que la prioridad oficial radica en mantener el tipo de cambio hasta los comicios: \u201cConfirman que el principal objetivo es sostener el d\u00f3lar hasta las elecciones, hacen una apuesta electoral y \u2018despu\u00e9s veremos\u2019. Esto puede aliviar el spot, los futuros y las tasas cortas en pesos, porque es un seguro de cambio, pero a largo plazo resulta perjudicial\u201d. \u201cTambi\u00e9n confirma el desorden de la pol\u00edtica monetaria y cambiaria. Despu\u00e9s de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, quedar\u00e1 un mes y medio hasta las de octubre. Esto no termina ac\u00e1, no se resuelve este fin de semana, est\u00e1 ocurriendo todo demasiado r\u00e1pido\u201d, afirm\u00f3 Caama\u00f1o. La visi\u00f3n desde el mercado financiero resulta igual de pesimista. Ramiro Blazquez, estratega de StoneX, remarc\u00f3 que la decisi\u00f3n de Quirno de habilitar la intervenci\u00f3n del Tesoro \u201ces claramente negativa para los bonos, lo cual explica la fuerte ca\u00edda que est\u00e1n teniendo hoy\u201d. Desde StoneX entienden que \u201cel mercado teme que si hay un resultado adverso en la elecci\u00f3n de provincia de Buenos Aires el pr\u00f3ximo domingo, el Tesoro va a acentuar las ventas en el tiempo que queda a octubre y prev\u00e9n un escenario electoral m\u00e1s complicado por la mayor volatilidad. Si el gobierno no tiene un buen resultado en octubre, la disponibilidad de reservas para pagar los vencimientos de enero va a ser menor\u201d. Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI), consider\u00f3 que el anuncio \u201cest\u00e1 dentro del tono que ven\u00edan teniendo. Lo ve\u00edamos en las restricciones de liquidez v\u00eda aumentos de encajes (empujando las tasas reales para arriba) e interviniendo en futuros. En esa t\u00f3nica, creo que esto es una pieza m\u00e1s en ese rompecabezas, por lo menos, hasta la espera de la elecci\u00f3n en Buenos Aires\u201d. La agencia Bloomberg inform\u00f3 hoy que los bonos soberanos de Argentina con vencimiento en 2035 bajaron 1,4 centavos por d\u00f3lar hasta ubicarse cerca de los 62 centavos, el valor m\u00e1s bajo desde abril. Adem\u00e1s, el peso retrocedi\u00f3 m\u00e1s de un 2% en relaci\u00f3n al cierre del viernes, mientras la operatoria cambiaria se reactiv\u00f3 tras el feriado bancario en Estados Unidos. Los estrategas de Morgan Stanley consideran a las elecciones provinciales del domingo como \u201cun obst\u00e1culo a corto plazo para la econom\u00eda, las reformas y el mercado\u201d, y que el ciclo electoral se interpreta como un refer\u00e9ndum sobre la gesti\u00f3n de Milei en sus dos primeros a\u00f1os. Bloomberg tambi\u00e9n remarc\u00f3 el impacto negativo de recientes reveses pol\u00edticos y el contexto de denuncias y esc\u00e1ndalos en el entorno presidencial previos a las elecciones bonaerenses. Agust\u00edn Maza Fuente