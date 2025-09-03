La elecci\u00f3n departamental se realizar\u00e1 el pr\u00f3ximo viernes 5, en el Tinglado Municipal de Maimar\u00e1 Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, la Legislatura de Jujuy recibi\u00f3 a las candidatas a Embajadora por el departamento Tilcara, junto con los j\u00f3venes distinguidos como Chicos 10. El encuentro tuvo lugar en el Sal\u00f3n Marcos Paz, donde los estudiantes compartieron un recorrido por la instituci\u00f3n y un desayuno de bienvenida, como parte de la agenda prevista en la capital provincial. La delegaci\u00f3n estuvo integrada por alumnos de distintas instituciones educativas: Escuela Agrot\u00e9cnica N\u00b010 de Hornillos \u2013establecimiento anfitri\u00f3n de la instancia departamental\u2013, Escuela Normal de Tilcara, Escuela N\u00b049, Escuela de Artes, Colegio Polimodal de Huacalera, Escuela T\u00e9cnica de Maimar\u00e1 y el Bachillerato N\u00b025 de Tilcara. La recepci\u00f3n estuvo a cargo de los legisladores del bloque Frente Cambia Jujuy, encabezados por su presidente Santiago Jubert, acompa\u00f1ado por el legislador Gustavo Arias y las diputadas Olga Ramos, Natalia Guevara, Malena Amerise, Hilda Prolongo, Mariela Ortiz, Noelia Quispe y Mar\u00eda del Valle Quiros, quienes compartieron con entusiasmo la estad\u00eda de los j\u00f3venes tilcare\u00f1os. En sus palabras, la diputada Malena Amerise expres\u00f3 que, "los estudiantes resignifican estas fiestas con cada generaci\u00f3n. Sus mensajes nos transmiten lo m\u00e1s importante, que es disfrutar, pasarla bien y compartir. Al recibirlos en la Legislatura tambi\u00e9n nos contagian ese esp\u00edritu primaveral que nos remonta a nuestra juventud". Por su parte, la diputada Natalia Guevara subray\u00f3 la importancia del acompa\u00f1amiento de los mayores en el cuidado de la salud mental de los j\u00f3venes, "queremos que sepan que no est\u00e1n solos, que siempre hay alguien con quien hablar y que existen programas de asistencia a trav\u00e9s del Gobierno. Es fundamental que disfruten de cada momento y tambi\u00e9n que puedan pedir ayuda si lo necesitan". Asimismo, la secretar\u00eda de la Escuela Agrot\u00e9cnica N\u00b010 de Hornillos, Ver\u00f3nica Cardozo, agradeci\u00f3 la invitaci\u00f3n y sostuvo que, "los j\u00f3venes se sienten muy contenidos y bien recibidos. Este encuentro les permite compartir con los legisladores y sentirse en su casa. Nuestra instituci\u00f3n es peque\u00f1a y rural, por eso valoramos enormemente esta oportunidad que fortalece la participaci\u00f3n de nuestros estudiantes". De esta manera, la Legislatura de Jujuy reafirma su compromiso con los j\u00f3venes estudiantes en el marco de la FNE, abriendo sus puertas para compartir experiencias y fortalecer lazos con las instituciones provinciales.