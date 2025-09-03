Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hombre de 50 a\u00f1os denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de un violento asalto en la localidad de R\u00edo Blanco durante la noche del domingo. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que la v\u00edctima, un ciudadano nicarag\u00fcense y domiciliado en San Pedrito, fue abordado por dos sujetos con vestimenta oscura mientras circulaba por Ruta 1, a la altura de las canchas de c\u00e9sped del barrio Arenales. Seg\u00fan relat\u00f3 la v\u00edctima, los delincuentes rompieron la ventanilla del acompa\u00f1ante e ingresaron por ambos lados del veh\u00edculo, amenaz\u00e1ndolo con un arma blanca y golpe\u00e1ndolo salvajemente. Tras sustraer su billetera, tel\u00e9fono celular y documentaci\u00f3n, lo obligaron a conducir hasta un loteo, donde fue abandonado y los asaltantes se dieron a la fuga a pie. Al llegar al lugar, personal policial y de criminal\u00edstica asistieron a la v\u00edctima, quien presentaba m\u00faltiples hematomas en la cabeza. Fue evaluado por el SAME, aunque rechaz\u00f3 ser trasladado al hospital. La v\u00edctima radic\u00f3 la denuncia correspondiente en la Subcomisar\u00eda de R\u00edo Blanco. Las autoridades contin\u00faan investigando para dar con los responsables.