Jujuy al d\u00eda \u00ae - La ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, y candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas (Lista 503, naranja), en ocasi\u00f3n de la apertura de sobres de la Licitaci\u00f3n P\u00fablica Internacional que la Provincia llev\u00f3 a cabo para la construcci\u00f3n de una Planta de Biog\u00e1s, valor\u00f3 que "desde 2015 Jujuy viene trabajando fuertemente en materia ambiental, y lidera ese campo en el pa\u00eds y la regi\u00f3n". "En materia de ambiente y acci\u00f3n por el clima, nos enorgullece el trabajo que venimos desarrollando desde Jujuy", a\u00f1adi\u00f3 la referente ambiental de la provincia. Al tiempo que destac\u00f3 sobre todo los avances del Proyecto GIRSU, que incorpora ahora a las 7 infraestructuras existentes y operativas, la construcci\u00f3n de una Planta de Biog\u00e1s que ser\u00e1 modelo en el NOA. Dijo al respecto que "el trabajo se corona ahora con la generaci\u00f3n de energ\u00eda a partir de la gesti\u00f3n y aprovechamiento de residuos org\u00e1nicos, en un contexto donde, por el contrario, el gobierno nacional niega el cambio clim\u00e1tico y desatiende cuestiones prioritarias". Cuestion\u00f3 adem\u00e1s la postura del presidente, "que rompe con acuerdos, pol\u00edticas y la representaci\u00f3n nacional en espacios de di\u00e1logo y acci\u00f3n conjunta de los Estados mundiales frente a la crisis clim\u00e1tica que afecta a las poblaciones de todos los pa\u00edses, incluidas las de Argentina, sobre todo a las m\u00e1s vulnerables", se\u00f1al\u00f3. "La inversi\u00f3n que hoy hagamos en materia de reducci\u00f3n de gases de efecto invernadero y en mitigaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico ser\u00e1 siempre mucho menor que intentar remediar en el futuro, si es que hay oportunidad de remediar", indic\u00f3 tambi\u00e9n haciendo referencia a la convergencia y urgencia de la triple crisis ambiental que pone en jaque a la humanidad, seg\u00fan la ONU y el Panel Intergubernamental de Cambio Clim\u00e1tico (IPCC). Zigar\u00e1n record\u00f3, finalmente, que el proyecto GIRSU Jujuy fue seleccionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para ser presentado como un caso de \u00e9xito ambiental y social, en el Congreso Internacional de Residuos que se celebrar\u00e1 en octubre en Bs. As.; y en la Cumbre de Cambio Clim\u00e1tico que se concretar\u00e1 en Bel\u00e9m, Brasil, en noviembre de \u00e9ste a\u00f1o. En este \u00faltimo evento se abordar\u00e1 la actualizaci\u00f3n de los pa\u00edses respecto a los compromisos clim\u00e1ticos asumidos en el Acuerdo de Par\u00eds (2015), pero sobre todo la necesidad de ver el cambio clim\u00e1tico como una intersecci\u00f3n de pobreza, equidad, desarrollo y preservaci\u00f3n ambiental. "Es un orgullo que Jujuy est\u00e9 presente en estos \u00e1mbitos mundiales y de trabajo regional e internacional, porque nos permite mostrar el compromiso que tenemos como estado subnacional y como pueblo, para abordar la crisis clim\u00e1tica desde una mirada activa, social, ambiental y pol\u00edtica", concluy\u00f3.