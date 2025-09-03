Jujuy al d\u00eda \u00ae - El fiscal regional Guillermo Beller confirm\u00f3 que los perfiles gen\u00e9ticos corresponden a Miguel \u00c1ngel Quispe y Juan Jos\u00e9 Ponce. Con este avance, ya son cuatro las v\u00edctimas reconocidas oficialmente y la imputaci\u00f3n contra Mat\u00edas Jurado se ampl\u00eda por homicidio agravado. El Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n inform\u00f3 este mi\u00e9rcoles un nuevo avance en la investigaci\u00f3n por el presunto asesino serial detenido en la provincia. Anunciaron que los estudios de ADN confirmaron que dos de las muestras halladas corresponden a Miguel \u00c1ngel Quispe y Juan Jos\u00e9 Ponce, ambos reportados como desaparecidos en los \u00faltimos meses. De esta manera ya son cuatro las v\u00edctimas identificadas a partir de los perfiles gen\u00e9ticos encontrados en el domicilio del imputado\u201d. Las nuevas identificaciones se suman a las ya confirmadas semanas atr\u00e1s de Jorge Anachuri y Sergio Sosa. Con estos resultados, la Fiscal\u00eda resolvi\u00f3 ampliar la imputaci\u00f3n contra Mat\u00edas Jurado por cuatro hechos de homicidio agravado. Noticia en desarrollo