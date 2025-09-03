Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una mujer de San Pedro fue imputada por mutilar a su perra pre\u00f1ada, provoc\u00e1ndole la muerte junto con la de sus cachorros. La Justicia orden\u00f3 que cumpla 15 d\u00edas de prisi\u00f3n preventiva mientras se avanza con la investigaci\u00f3n. La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos se habr\u00eda realizado ayer en la ma\u00f1ana y se solicit\u00f3 la medida cautelar. Fuentes consultadas por nuestro medio afirman que el caso est\u00e1 robustecido, se\u00f1alando que existen testigos, pericias y pruebas que apuntan directamente a la acusada. La ley prev\u00e9 que la prisi\u00f3n preventiva en estos casos puede extenderse desde un m\u00ednimo de 15 d\u00edas hasta un a\u00f1o. Durante este lapso se incorporar\u00e1n las evidencias necesarias para elevar la causa a juicio.