Jujuy: detienen a presunto dealer en las calles de San Pedro

Jujuy al día ® – Un operativo policial realizado en San Pedro de Jujuy permitió desarticular un punto de venta de drogas en el barrio Güemes, con la detención de un motociclista de 27 años y el secuestro de estupefacientes.

El hecho ocurrió durante un recorrido preventivo del Grupo de Operación Motorizada, cuando los efectivos detectaron a un hombre que intentaba evadirlos realizando maniobras peligrosas.

Al darle la voz de alto, el sujeto reaccionó con violencia y debió ser reducido.

Durante la inspección del rodado, los policías encontraron un paquete oculto en el tanque de combustible.

Posteriormente, la División de Narcotráfico confirmó que se trataba de sustancias prohibidas.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la fiscalía interviniente, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.