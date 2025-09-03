Mediante un acuerdo de juicio abreviado, el hombre recibi\u00f3 una pena de 4 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n. En la sentencia, lo consideraron responsable del intento de sacar un colectivo ilegalmente del pa\u00eds y del contrabando de 18 toneladas de hierro. En materia de lavado de activos, en tanto, se descubri\u00f3 que hac\u00eda circular sumas millonarias a trav\u00e9s de choferes de una empresa de transporte Jujuy al d\u00eda \u00ae - El juez federal de Garant\u00edas N\u00b01 de Jujuy, Esteban Hansen, homolog\u00f3 el acuerdo de juicio abreviado y conden\u00f3 a 4 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n a un comerciante por el contrabando de 18 toneladas de hierro, por haber intentado sacar del pa\u00eds ilegalmente un veh\u00edculo valuado en m\u00e1s de 26 millones de pesos y por maniobras de lavado de activos de hasta 6 millones de pesos. En representaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal, intervino en el caso el titular del \u00c1rea de Casos Complejos Federico Zurueta. En la sentencia, dictada el 11 de julio pasado, se consider\u00f3 a Miguel \u00c1ngel Bautista como responsable de un episodio de contrabando de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de mercader\u00edas; un hecho de contrabando de exportaci\u00f3n en grado de tentativa y un hecho de encubrimiento, todo en concurso real con lavado de activos. Adem\u00e1s de la condena, se orden\u00f3 el decomiso de 18 toneladas de hierro, entre rollos de alambre y barras de distintos calibres, como as\u00ed tambi\u00e9n de un colectivo Mercedes Benz y de mercader\u00eda, tanto de origen extranjero como local. Esos bienes -con excepci\u00f3n de la mercader\u00eda de origen nacional que seguir\u00e1 bajo la \u00f3rbita de la fiscal\u00eda- quedaron a disposici\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Aduana. Tambi\u00e9n se dispuso el decomiso de dos camionetas Toyota Hilux SW4, un auto elevador marca Sampi, una motocicleta Honda modelo tornado 250 y tres celulares junto con 125.234.070 pesos, 2.100 d\u00f3lares y 429.170,00 pesos bolivianos, todo en favor del Estado Nacional. Esta confiscaci\u00f3n -valuada en m\u00e1s de 500 millones de pesos- fue propuesta por la fiscal\u00eda y aceptada por el juez por entender que fueron bienes utilizados para cometer los il\u00edcitos atribuidos a Bautista y que el dinero se trata justamente de ganancias il\u00edcitas obtenidas a trav\u00e9s de estas maniobras. En la audiencia de homologaci\u00f3n del acuerdo, la auxiliar fiscal Valentina Casali resalt\u00f3 la labor realizada en materia de investigaci\u00f3n, ya que se trat\u00f3 de un caso complejo. No obstante, la fiscal\u00eda pudo determinar la actividad ilegal llevada adelante por Bautista durante muchos a\u00f1os, en materia de contrabando tanto de importaci\u00f3n como de exportaci\u00f3n. Como resultado de ello, y en busca de legitimar esas ganancias, realiz\u00f3 distintas maniobras a fin de colocar las divisas con una apariencia legalidad dentro del giro econ\u00f3mico que Bautista ten\u00eda declarado, principalmente en La Quiaca. La fiscal\u00eda, con la colaboraci\u00f3n de personal de Gendarmer\u00eda Nacional de Salta y Jujuy, pudo probar esta actividad a ra\u00edz de una serie de hechos o indicios que sirvieron para iniciar, continuar y desarrollar a lo largo de un largo per\u00edodo la investigaci\u00f3n, la que permiti\u00f3 conocer a fondo el modus operandi de Bautista. Los hechos El MPF sostuvo que el primero sucedi\u00f3 el 19 de noviembre de 2023 cuando personal del Escuadr\u00f3n 21 de La Quiaca de Gendarmer\u00eda Nacional, advirti\u00f3 que un colectivo circulaba con las luces apagadas por el paraje Pueblo Viejo. Los gendarmes lo siguieron hasta el l\u00edmite fronterizo y a 50 metros del r\u00edo La Quiaca, los pasajeros se bajaron y se fugaron. Bautista era el chofer del veh\u00edculo. Tras detenerlo, se formaliz\u00f3 la imputaci\u00f3n en su contra al considerar que la intenci\u00f3n final era el paso del colectivo a Bolivia, ya que la unidad est\u00e1 valuada en m\u00e1s de 26 millones de pesos. En otro caso, registrado el 19 de mayo de 2024, efectivos del mismo escuadr\u00f3n, pero en la ruta 9 detuvieron la marcha de un cami\u00f3n que llevaba hierros en su acoplado. Al revisar la documentaci\u00f3n presentada por el chofer para justificar el transporte de esa carga, se detectaron anomal\u00edas en los papeles. Adem\u00e1s, llam\u00f3 la atenci\u00f3n que el cargamento de 18 toneladas de hierro, de origen peruano, iba dirigido a una empresa, de la cual Bautista es socio. Tal es as\u00ed que, posteriormente, el imputado intent\u00f3 recuperar el cami\u00f3n con la carga present\u00e1ndose en el escuadr\u00f3n, donde reclam\u00f3 los hierros como propios, pero no ten\u00eda la documentaci\u00f3n para importar o exportar mercader\u00eda. Por otra parte, la fiscal\u00eda refiri\u00f3 aspectos vinculados a dos procedimientos realizados por la misma fuerza, en Salta y Jujuy durante 2022 y 2023. En ambos casos, se detect\u00f3 a choferes de una misma empresa de transporte que, en la cabina del micro, transportaba fajos de billetes, por 3 y 6 millones de pesos, que eran de Bautista. De manera complementaria, y a pedido del MPF, el 18 de septiembre del 2024 se allanaron cuatro inmuebles de manera simult\u00e1nea, circunstancias en la que se secuestraron m\u00e1s elementos probatorios que acreditaron la hip\u00f3tesis fiscal del caso. A manera estimativa, indic\u00f3 que se incautaron m\u00e1s de 500 millones de pesos en mercader\u00edas varias, veh\u00edculos, dinero y celulares, entre otros bienes. Los procedimientos fueron realizados por Gendarmer\u00eda Nacional Cabe destacar que gran parte de esa mercader\u00eda fue decomisada de forma anticipada a la sentencia por pedido de la Fiscal\u00eda y autorizado por el juzgado, ya que se trataba de productos comestibles perecederos y fueron destinados a una asociaci\u00f3n civil sin fines de lucro que acompa\u00f1a a personas con discapacidad. En este orden, sostuvo que la conducta ilegal del acusado tambi\u00e9n fue probada tambi\u00e9n por los informes realizados por otros \u00f3rganos vinculados a la materia, como la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Direcci\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos de GNA, los que dieron cuenta de las actividades irregulares. De igual modo, el MPF mencion\u00f3 la recopilaci\u00f3n de escuchas telef\u00f3nicas respecto a la conducta y la actividad del contrabando desarrollada por el comerciante, lo que termin\u00f3 de probarse con la informaci\u00f3n extra\u00edda de los celulares que fueron secuestrados en los allanamientos y de la tarea de campo, tanto en los domicilios del acusado como en los locales comerciales. Presentado el acuerdo, la defensa prest\u00f3 conformidad en todos los t\u00e9rminos, como as\u00ed tambi\u00e9n el propio acusado, tras lo cual el magistrado, sin advertir inconvenientes legales, lo dio por homologado junto con el decomiso de bienes.