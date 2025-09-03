Jujuy al d\u00eda \u00ae - Gimnasia de Jujuy afrontar\u00e1 este domingo un duelo decisivo por la fecha 30 de la Primera Nacional. El Lobo juje\u00f1o visitar\u00e1 a su escolta, el Lobo mendocino con la misi\u00f3n de defender la punta de la Zona B, en un partido que ya se vive como una final anticipada. El encuentro se jugar\u00e1 el domingo 7 de septiembre a las 14.15 horas, en el estadio V\u00edctor Antonio Legrotaglie de la ciudad de Mendoza. El cruce ser\u00e1 televisado. La AFA design\u00f3 a la terna arbitral: Bryan Ferreyra ser\u00e1 el juez principal, acompa\u00f1ado por Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal cumplir\u00e1 la funci\u00f3n de cuarto \u00e1rbitro. Lo que le queda al Lobo en la fase regular Al equipo juje\u00f1o le restan cinco compromisos que definir\u00e1n su futuro en el torneo. Despu\u00e9s del cruce con Gimnasia de Mendoza, tendr\u00e1 otro encuentro de visitante: Fecha 31: Nueva Chicago (V) Fecha 32: Agropecuario (L) Fecha 33: San Telmo (V) Fecha 34: Chacarita (L) Con esta serie de partidos, el conjunto dirigido por Mat\u00edas M\u00f3dolo intentar\u00e1 sostener el liderazgo y seguir firme en la pelea por el ascenso a la m\u00e1xima categor\u00eda del f\u00fatbol argentino.