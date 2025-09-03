Evitan que una pareja le robe sus pertenencias a un adolescente

Jujuy al día ® – Agentes de la Unidad Policial de Ciclística de Apoyo Rápido (UPCAR) intervinieron con rapidez y frustraron un intento de robo, a un menor, en el barrio Bajo San Martín de San Pedro. El hecho ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 21:55, cuando los agentes escucharon el pedido de auxilio de la víctima.

Con la premura del caso se acercaron y observaron un forcejeo entre un joven con dos personas que intentaban robarle el teléfono celular. Los presuntos ladrones emprendieron la fuga a pie, pero fueron capturados a pocos metros del lugar.

La víctima, un adolescente de 17 años, relató que fue citado por una mujer de 20 años para entablar diálogo y repentinamente, un hombre de 26 años, identificado como su cómplice, intentó robarle el celular. Los delincuentes al ser capturados arrojaron el teléfono de la víctima a los pastizales, logrando la policía recuperarlo tras una búsqueda.

Finalmente, el sujeto y su acompañante quedaron alojados en la seccional 9na a disposición del Magistrado interviniente, donde se les imputó el delito de robo en grado de tentativa.