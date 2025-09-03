Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia de Jujuy, a trav\u00e9s de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), ha convocado al Concurso de Precios N\u00b0 3\/2025 con el objetivo de adquirir herramientas destinadas al fortalecimiento de la Direcci\u00f3n de Mantenimiento de Edificios Escolares de la SIE. Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) en el marco del contrato de pr\u00e9stamo con el Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE). El presupuesto oficial para esta contrataci\u00f3n asciende a la suma de $80.110.500,00. La adquisici\u00f3n se ha dividido en tres lotes: LOTE 1:Herramientas de Plomer\u00eda y Electricidad. LOTE 2:Herramientas para Gas. LOTE 3:Herramientas Grandes y Otros. Las ofertas se recibir\u00e1n de manera presencial en las oficinas de la Secretar\u00eda de Cr\u00e9dito Educativo, ubicada en la calle Rep\u00fablica de L\u00edbano N\u00b0 226, 1\u00b0 piso, Barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. El plazo para la presentaci\u00f3n de las propuestas finaliza el d\u00eda 15 de septiembre de 2025, a las 13:00 horas. El acto de apertura de las ofertas se llevar\u00e1 a cabo el mismo d\u00eda, a las 15:30 horas, en la misma direcci\u00f3n. El pliego de bases, condiciones y especificaciones t\u00e9cnicas est\u00e1 disponible para su descarga gratuita en el siguiente link https:\/\/drive.google.com\/drive\/u\/2\/folders\/1PERhQt2pj4lCxr8WoZ-q6XRKmn0bylJ- Para mayor informaci\u00f3n o consultas, los interesados pueden contactarse por correo electr\u00f3nico a contrataciones.adquisiciones@promace.jujuy.edu.ar