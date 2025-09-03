El esc\u00e1ndalo de los audios de Spagnuolo revive al kirchnerismo y al resto del arco opositor en las redes sociales. La alianza La Libertad Avanza no logra a\u00fan reemplazar, en volumen, a Juntos por el Cambio. Jujuy al d\u00eda \u00ae - \u201cDecile a ese pelotudo que responda los mensajes por lo menos, despu\u00e9s se queja de que no le avisamos\u201d. Radiograf\u00eda de la forzada unidad en el kirchnerismo, quien lanza esa advertencia con insulto mediante ante un dirigente, es Cristina Kirchner, y alude a Axel Kicillof, su ahijado pol\u00edtico devenido hoy en su enemigo interno. Desde su departamento en el barrio de Constituci\u00f3n la ex presidente varias veces ha querido comunicarse con el gobernador, sin respuesta alguna. Hasta hace dos semanas todo era desasosiego en el peronismo bonaerense. En La Plata, capital provincial, se multiplicaban las quejas por falta de dinero para pintadas, afiches, y la ausencia de un clima de campa\u00f1a en las calles. Cristina y M\u00e1ximo Kirchner enfrentados con Kicillof; los intendentes con el cristinismo y con el gobernador. Ni siquiera hay un slogan o concepto proselitista claro. A solo una semana de la elecci\u00f3n provincial que puede hacer volar por los aires al kirchnerismo y al gobierno provincial si es derrotado por La Libertad Avanza, de a poco el PJ parece resucitar de la manera menos pensada: el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n que golpea las puertas de Balcarce 50 a partir de los audios de Diego Spagnuolo que salpican a Karina Milei y a Eduardo \u201cLule\u201d Menem. La torpe reacci\u00f3n inicial de la Casa Rosada a nivel comunicacional, echando al sospechoso en lugar de respaldarlo, sumergi\u00e9ndose en cinco d\u00edas de silencio, y apuntando luego a una operaci\u00f3n pol\u00edtica, abon\u00f3 la impresi\u00f3n de que algo andaba mal. Con el condimento del fallido del propio Milei al hablar del kirchnerismo: \u201cEst\u00e1n molestos porque le estamos afanando los choreos\u201d. Un informe de Monitor Digital sostiene que tanto el esc\u00e1ndalo por la criptomoneda $LIBRA como por los audios han tenido el mismo volumen de tuits negativos para el Gobierno de Javier Milei. La diferencia es que en el primero predominaron las iron\u00edas, memes y acusaciones de estafa; en cambio en el audiogate lo que prevaleci\u00f3 fue la indignaci\u00f3n y la denuncia estructural contra la corrupci\u00f3n. Se sabe que el humor pol\u00edtico es contestatario y que si es efectivo, puede influir en la percepci\u00f3n de un gobierno. El coctail bronca + humor es peligroso para cualquier gobernante porque termina consolidando una sensaci\u00f3n, en este caso la de corrupci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de que a\u00fan no haya certeza de que las grabaciones pertenezcan a Spagnuolo y mucho menos que Karina y Lule Menem sean las cabezas de una red de coimas. Un hit se ha viralizado en las redes sociales a partir de la canci\u00f3n \u201cGuantanamera\u201d, pero reversada con letra pol\u00edtica y asociando a Karina Milei con las supuestas coimas. En paralelo se replicaron memes, muchos con Inteligencia Artificial, parodiando sobre el \u201c3%\u201d, cifra a la que alude Spagnuolo en los audios, como porcentaje de las coimas que presuntamente iba a parar a la hermana del Presidente. Eso bast\u00f3 para que desde la oposici\u00f3n, en especial desde el kirchnerismo y pese a que tiene a su l\u00edder Cristina Kirchner presa por corrupci\u00f3n, construyeran una ola antimile\u00edsta en las redes sociales y fake news como un supuesto cacerolazo frente a la Casa Rosada el viernes por la noche. Esa apuesta digital se convirti\u00f3 en el n\u00facleo de campa\u00f1a del que el peronismo carec\u00eda. Y esa ofensiva se agrav\u00f3 a partir de la ausencia del ej\u00e9rcito de las fuerzas del cielo que encarnaba Daniel Parisini -el Gordo Dan-, una fuerza de choque en las redes que defend\u00eda toda causa a favor de Milei y escrachaba cualquier cr\u00edtica. Despu\u00e9s de la pelea por el armado de las listas y tras desatarse el esc\u00e1ndalo de los audios, dieron un paso al costado. Ahora, cualquier comunicaci\u00f3n libertaria como el texto de Lule Menem asegurando que todo es falso y que se trata de una operaci\u00f3n pol\u00edtica tuvo, en sus comentarios, mucho m\u00e1s cr\u00edticas que apoyos. Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei, Mart\u00edn Menem y Romina Diez.Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei, Mart\u00edn Menem y Romina Diez. \u00bfAfectar\u00e1 el audiogate al oficialismo en la elecci\u00f3n de octubre? Nadie lo sabe. Si bien es extremadamente negativo para Milei el rechazo de la sociedad a un posible caso de corrupci\u00f3n, no quiere decir que se vaya a traducir en votos. Todav\u00eda el Gobierno conserva como capital la expectativa que buena parte de la sociedad tiene en el rumbo econ\u00f3mico. S\u00ed hay indicios de que la nueva coalici\u00f3n de centroderecha que encabeza el Presidente no reemplaza en volumen de votos a Juntos por el Cambio con n\u00facleo en el PRO. Si se toma como ejemplo la Ciudad, en las legislativas del 2017 JxC obtuvo 50,9%; en 2021, 47%. En las presidenciales de 2019 en las que Mauricio Macri perdi\u00f3 con Alberto Fern\u00e1ndez 52% y en el 2023, 41%. Sin embargo, no hay sondeo que muestre por estos d\u00edas a la alianza entre mile\u00edstas y macristas superando los 40 puntos en el distrito porte\u00f1o. Con el foco puesto en octubre, el gobernador Gustavo Vald\u00e9s acaba de revalidar el apoyo electoral en Corrientes y deja la administraci\u00f3n en manos de su hermano Juan Pablo Vald\u00e9s. Antes ha anunciado que se suma al frente electoral Provincia Unidas de los gobernadores Mart\u00edn Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir y Claudio Vidal. Al que despu\u00e9s de octubre tambi\u00e9n adherir\u00eda el sanjuanino Manuel Orrego. Nadie lo dir\u00e1 p\u00fablicamente, pero el cordob\u00e9s Llaryora, el santafesino Pullaro y el chubutense Torres tienen aspiraciones presidenciales y apuestan a ganar en sus provincias en octubre para proyectarse luego, en un terreno pol\u00edtico que parece empezar a demandar una opci\u00f3n pol\u00edtica al mile\u00edsimo y al kirchnerismo. Aunque nadie sabe si el elegido para ocupar ese segmento ser\u00e1 un gobernador, un intendente, un legislador u otro outsider, se trata de una alternativa que no s\u00f3lo se perfilar\u00eda como un reclamo de un sector de la sociedad. Algunos empresarios han comenzado a tomar una prudente distancia del Gobierno. Walter Schmidt Fuente