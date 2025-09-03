Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico y el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, presentaron el primer protocolo de certificaci\u00f3n audiovisual sostenible del NOA, posicionando a la provincia como referente en producci\u00f3n cultural con compromiso ambiental. La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero, y Silvana Espinosa, directora de la Comisi\u00f3n de Filmaciones de Jujuy, presentaron el Protocolo de Certificaci\u00f3n en Producci\u00f3n Audiovisual Sostenible de Jujuy, el primero en el NOA. Con esta iniciativa, Jujuy se convierte en pionera en integrar cine y sostenibilidad. La certificaci\u00f3n reconoce a quienes producen cuidando la energ\u00eda, el agua, los materiales y los paisajes, aline\u00e1ndose con est\u00e1ndares internacionales pero con identidad propia. El objetivo es consolidar gradualmente a la provincia como un polo audiovisual sostenible, donde cada rodaje aporte un legado positivo a la sociedad y al ambiente. La ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, expres\u00f3: \u201cEstamos muy contentos de estar participando de la presentaci\u00f3n de un protocolo para producciones audiovisuales, que es el resultado de un trabajo conjunto entre el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy y el Ministerio de Ambiente. Los equipos trabajaron intensamente para llegar a este producto, que forma parte de una mirada de sostenibilidad dentro de la producci\u00f3n audiovisual de la provincia, y se inscribe en el paradigma de Jujuy Verde y Jujuy Sostenible\u201d. En esa l\u00ednea, agreg\u00f3: \u201cEste protocolo tambi\u00e9n se integra a nuestra estrategia Jujuy Verde Carbono Neutral 2050 y a la Estrategia Provincial de Cambio Clim\u00e1tico. A partir de su implementaci\u00f3n, las producciones podr\u00e1n introducir pr\u00e1cticas de sostenibilidad y medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en todas las etapas: preproducci\u00f3n, rodaje y postproducci\u00f3n. Es un orgullo presentar la primera certificaci\u00f3n de este tipo en el NOA y mostrarle al pa\u00eds que podemos producir cine de manera sostenible\u201d.Por su parte, el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero, destac\u00f3: \u201cEstamos muy contentos de poder articular con el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico. Agradezco especialmente a la ministra y a todo su equipo por el trabajo realizado. Este protocolo implica tambi\u00e9n la formaci\u00f3n del sector audiovisual para poder aplicarlo, y venimos trabajando con la figura de EcoManagers, con capacitaciones en las que incluso participaron referentes del Ministerio\u201d. Finalmente, Artero subray\u00f3: \u201cEste paso decisivo nos invita a tomar conciencia del impacto de la huella ecol\u00f3gica que genera la producci\u00f3n audiovisual. Desde Jujuy buscamos no solo impulsar el desarrollo del sector, sino tambi\u00e9n hacerlo con responsabilidad, marcando un camino innovador para la regi\u00f3n y el pa\u00eds\u201d.Para m\u00e1s informaci\u00f3n o inscripci\u00f3n a la 1ra. Certificaci\u00f3n AV Sostenible:https:\/\/iaaj.jujuy.gob.ar\/capacitaciones\/jujuy-audiovisual-sostenible\/