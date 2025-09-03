Jujuy al d\u00eda \u00ae - La actividad organizada por la comuna capitalina se desarroll\u00f3 en el barrio 30 Hect\u00e1reas de Alto Comedero, con una amplia concurrencia de vecinos y vecinas que se sumaron a la propuesta deportiva, solidaria e inclusiva. Durante la jornada, el equipo t\u00e9cnico del Consejo Provincial de Mujeres puso a disposici\u00f3n de la comunidad informaci\u00f3n y asesoramiento sobre los servicios provinciales disponibles ante situaciones de violencia de g\u00e9nero a trav\u00e9s de los 19 Centros de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia que est\u00e1n distribuidos en todo el territorio. Cada uno de los dispositivos cuenta con profesionales del trabajo social, la psicolog\u00eda y la abogac\u00eda quienes analizan cada caso y acompa\u00f1an el proceso a mujeres y personas de la diversidad en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Es de destacar que el asesoramiento legal y la asistencia psicol\u00f3gica se brindan de forma gratuita. En el marco del evento, tambi\u00e9n se llev\u00f3 adelante la intervenci\u00f3n art\u00edstica de uno de los murales de la campa\u00f1a \u201cNo est\u00e1s sola\u201d, que visibiliza la l\u00ednea provincial y gratuita 0800 888 4363 \u2013 \u201cPodemos hablar. Jujuy te escucha\u201d, un recurso fundamental de acompa\u00f1amiento, orientaci\u00f3n y contenci\u00f3n para mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ que atraviesen situaciones de violencia. Es importante resaltar que estos espacios de participaci\u00f3n comunitaria promueven la igualdad, la inclusi\u00f3n y la construcci\u00f3n de una Provincia libre de violencias y discriminaci\u00f3n. La actividad estuvo coordinada por la Secretar\u00eda de Equidad, Diversidad y Promoci\u00f3n de Derechos, a cargo de Victoria Luna.