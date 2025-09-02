Se robó una bolsa de boxeo y terminó tras las rejas

Jujuy al día ® – El pasado viernes, en el sector de las calles Pampa Blanca y Catua de Alto Comedero, un vecino denunció el robo de una bolsa de boxeo de su propiedad. La Policía logró ubicar y capturar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del ilícito.

El procedimiento se realizó cerca de las 2:10 AM, cuando el personal de la policía motorizada, que realizaba su recorrido de rutina, interceptó a un sujeto que coincidía con las características brindadas por la víctima.

La persona, de 26 años, fue demorada en posesión del objeto robado. Posteriormente, se solicitó la colaboración del móvil de infantería para el traslado del individuo y las diligencias correspondientes.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la Seccional 56, a disposición de la justicia, mientras que el damnificado logró recuperar su pertenencia.