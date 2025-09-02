Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Se refiere a una propuesta para el dise\u00f1o y elaboraci\u00f3n de un plan estrat\u00e9gico de Seguridad, que tiene enfoque participativo integral y no centrada \u00fanicamente en el delito. El secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, encabez\u00f3 la apertura del moderno programa junto a funcionarios de los tres poderes y la participaci\u00f3n de las instituciones sociales de la Provincia. La presentaci\u00f3n se realiz\u00f3 en las instalaciones del Regimiento de Infanter\u00eda de Monta\u00f1a ( RIM 20 ) con la apertura del primer taller interactivo de trabajo designado como, \u201cAn\u00e1lisis del pasado y presente de la Seguridad en Jujuy\u201d. En la segunda jornada, la tem\u00e1tica estar\u00e1 centrada en el \u201cFuturo deseado\u201d y la \u00faltima, en \u201cL\u00edneas de acci\u00f3n y la base para iniciar un Planeamiento\u201d. En ese marco, el secretario de Seguridad, agradeci\u00f3 la participaci\u00f3n de los representantes de los tres poderes que tiene Jujuy, as\u00ed tambi\u00e9n, hizo oportuno, la presencia de las instituciones sociales, invitadas por primera vez. \u201cEsto, es una mesa de trabajo en conjunto\u201d, manifest\u00f3 en ese sentido y agreg\u00f3 \u201ces una directiva del Sr Gobernador\u201d.A su vez, inform\u00f3 que este novedoso programa, es una tarea entre la Secretaria de Seguridad y el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n.As\u00ed tambi\u00e9n, destac\u00f3 la participaci\u00f3n de las instituciones sociales y dijo que, \u201choy tenemos la presencia de colegios de profesionales, centros vecinales, fundaciones e instituciones sociales de Jujuy\u201d, coment\u00f3. En otro pasaje, detall\u00f3 que los talleres estipulados para estas jornadas est\u00e1n divididos en tres d\u00edas con las tem\u00e1ticas asignadas.En la conclusi\u00f3n, adelant\u00f3 que para mediados de diciembre se presentar\u00e1 el Plan Estrat\u00e9gico de Seguridad Ciudadana 2035 mencionado con todos los aportes y el trabajo en conjunto. Fueron parte; el Procurador General del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, Dr. Sergio Lello S\u00e1nchez; los ministros de gobierno, Carlos Stanic, de Infraestructura e Isolda Calsina de Modernizaci\u00f3n, representantes del Poder Judicial, representantes del Poder Legislativo, Intendentes de los municipios, c\u00fapula de la Fuerza de Seguridad e invitados especiales.