La opulenta declaraci\u00f3n jurada patrimonial de M\u00e1ximo Kirchner importa solo una peque\u00f1a fracci\u00f3n cuyo origen la Justicia deber\u00e1 determinar Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La Oficina Anticorrupci\u00f3n est\u00e1 facultada para solicitar a funcionarios p\u00fablicos y candidatos la presentaci\u00f3n anual de sus declaraciones juradas patrimoniales conforme lo normado por la ley de \u00e9tica p\u00fablica y sus modificatorias. El diputado nacional M\u00e1ximo Kirchner present\u00f3 una extensa declaraci\u00f3n jurada patrimonial correspondiente al a\u00f1o fiscal finalizado el 31 de diciembre pasado. Declar\u00f3 un patrimonio de 8300 millones de pesos que incluye m\u00e1s de 27 propiedades, tomadas a irrisorios valores fiscales. De estas, 25 son producto de la sucesi\u00f3n de su padre y de la herencia anticipada en vida por parte de su madre en marzo de 2016 ante el avance de las causas judiciales en contra de la expresidenta. Solo dos de ellas fueron adquiridas con recursos propios. Incluy\u00f3 tambi\u00e9n dos veh\u00edculos por m\u00e1s de 18 millones de pesos y una suma en efectivo de casi tres millones de d\u00f3lares. Para el per\u00edodo fiscal anterior, hace apenas un a\u00f1o, M\u00e1ximo Kirchner hab\u00eda declarado un patrimonio que totalizaba 4700 millones de pesos. Desde que presenta declaraciones, es este el salto m\u00e1s relevante que surge de su declaraci\u00f3n jurada con un crecimiento de un 75%. El impresionante aumento puede atribuirse a la revaluaci\u00f3n inmobiliaria de las propiedades, al valor del d\u00f3lar y a los cambios en la valuaci\u00f3n de los paquetes accionarios de dos de las tres empresas de origen familiar en las que participa, que se duplicaron en el \u00faltimo a\u00f1o a pesar de su inactividad. Se trata del 55% de su participaci\u00f3n en Los Sauces SA por unos 719 millones en el cierre anterior y que ahora asciende a 1507 millones de pesos; y a un 50% de Hotesur SA por 1086 millones cuando el a\u00f1o pasado era de unos 400 millones de pesos. Cabe se\u00f1alar que ambas empresas est\u00e1n intervenidas y bajo peritajes judiciales, se\u00f1aladas como canal para el reciclado de fondos il\u00edcitos investigados en distintas causas. M\u00e1ximo Kirchner y su madre est\u00e1n procesados por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero e ir\u00e1n a juicio oral, no as\u00ed Florencia Kirchner, que fue sobrese\u00edda. Parte del abultado patrimonio declarado podr\u00eda ser ejecutado en el decomiso ordenado por la Justicia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dado que ella, mucho m\u00e1s modesta por cierto, apenas declar\u00f3 250 millones. No olvidemos que el juez Norberto Oyarbide, de manera m\u00e1s que sospechosa, sobresey\u00f3 a N\u00e9stor y Cristina Kirchner por su incremento patrimonial en 2008 al considerarlo \u201cjustificado\u201d. El diputado nacional no tiene m\u00e1s que estudios secundarios, en los que tampoco obtuvo buenas calificaciones. Guiado por el anhelo de sus padres, registr\u00f3 su paso por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata pero apenas dur\u00f3 un a\u00f1o. Incursion\u00f3 luego en Periodismo en TEA donde ni siquiera se present\u00f3 a rendir los parciales. Los contactos paternos le granjearon su primer trabajo como cronista deportivo siguiendo a Racing en 1997 sin que se destacara. Sin embargo, por fuera de su desempe\u00f1o como diputado, su labor en el consejo nacional del Partido Justicialista o su participaci\u00f3n en las empresas familiares no se le conocen otras ocupaciones. Sin estudios y sin trabajos en el \u00e1mbito privado, su desempe\u00f1o dista de ser ejemplar. M\u00e1ximo Kirchner se esfuerza todav\u00eda por cumplir con el mandato familiar. Sus discursos de barricada cargados de ponderaciones hacia lo nacional y popular suenan risue\u00f1os a la luz de su patrimonio. Qu\u00e9 f\u00e1cil resulta arengar a los m\u00e1s necesitados montado sobre tama\u00f1a fortuna declarada y gozando de sus mieles. Porque hay que destacar que con dicho monto en blanco bien podemos imaginar cu\u00e1ntos ceros m\u00e1s tendr\u00e1 su patrimonio definitivamente turbio, al igual que el de su hermana, otra rica heredera que solo en su caja de seguridad supo tener comprobadamente 5 millones de d\u00f3lares. Detr\u00e1s del sue\u00f1o impuesto por sus padres de llegar a presidente, lo vemos seguir desplegando sus fallidos esfuerzos, convencido tal vez de que no es su apellido sino sus m\u00e9ritos personales los que lo han tra\u00eddo hasta aqu\u00ed. De todas maneras, con dudosa proyecci\u00f3n pol\u00edtica, su futuro econ\u00f3mico est\u00e1 mucho m\u00e1s que asegurado, para \u00e9l y para varias generaciones de herederos. Una fortuna amasada por quienes transitaron una vida laboral desempe\u00f1\u00e1ndose mayormente en la funci\u00f3n p\u00fablica deber\u00eda servir para convencer a quienes a\u00fan insisten con la inocencia de los Kirchner. La amplia mayor\u00eda de los argentinos, indignados e insultados ante cada nueva revelaci\u00f3n sobre el latrocinio del que esta sociedad ha sido v\u00edctima a manos de los Kirchner y sus secuaces, aguarda que la Justicia siga haciendo su parte. La historia har\u00e1 el resto. Fuente