Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Direcci\u00f3n General de Emergencias - Defensa Civil se encuentra coordinando en el monitoreo y seguridad con la Secretar\u00eda de Protecci\u00f3n Civil Salta, Polic\u00eda de la Provincia, Transito y Seguridad Vial para el resguardo de los peregrinos que partieron el 1 de septiembre a las 8 de la ma\u00f1ana para recorrer los 500 kil\u00f3metros que los separan de la capital Salte\u00f1a, a la que esperan llegar el 13 de septiembre, para honrar al Se\u00f1or y Virgen del Milagro con un nuevo compromiso de fe. Adolescentes, j\u00f3venes y adultos iniciaron la traves\u00eda desde la Quebrada de Acoyte - Santa Victoria Oeste. Este esfuerzo, les tomar\u00e1 13 d\u00edas, y pondr\u00e1 a prueba su fortaleza al sortear cumbres de m\u00e1s de 3000 metros de altura, los vientos y el fr\u00edo de los caminos.Los peregrinos, que comenzaron su recorrido por la quebrada de Acoyte, mantienen un paso r\u00e1pido para cumplir con los tiempos previstos de llegada a la Catedral. A lo largo del camino, se espera que este grupo inicial crezca y se convierta en una multitud de creyentes que colmar\u00e1 las rutas y calles de Jujuy y Salta con su devoci\u00f3n.