Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n informa a la comunidad educativa que, de acuerdo al parte emitido por Agua Potable de Jujuy S.E., el suministro de agua potable se ver\u00e1 interrumpido desde las 21 horas del mi\u00e9rcoles 3 de septiembre y durante el jueves 4 del corriente mes. Por lo arriba expuesto, en todas las instituciones educativas que se encuentren ubicadas en los barrios abajo mencionados, las clases se dictar\u00e1n en modalidad virtual. Se solicita a directivos y docentes garantizar la continuidad pedag\u00f3gica mediante clases sincr\u00f3nicas o asincr\u00f3nicas, entrega de actividades a realizar en plataformas educativas, libros, cartillas, etc. Cualquier situaci\u00f3n no contemplada ser\u00e1 resuelta por el supervisor a cargo de la instituci\u00f3n conforme la realidad institucional de cada escuela. Agradecemos la comprensi\u00f3n y el compromiso de las familias y toda la comunidad en este contexto excepcional. Sectores afectados por la interrupci\u00f3n del servicio: B\u00ba Norte, El Cortijo, Quebrada de los P\u00e1jaros, Cuyaya, Moreno, 790 viviendas, Casta\u00f1eda, Cerro las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti. B\u00ba Sargento Cabral, La Arbolada, 240 viviendas, Las Mar\u00edas, El Para\u00edso, 281 viviendas, 370 viviendas, 284 viviendas, 337 viviendas,284 viviendas, sector B6, B\u00b0 Bicentenario, viviendas de la Tupac 4\u00b0, 5\u00b0 6\u00b0, 7\u00b0, 8\u00b0, 9\u00b0 y 10\u00b0 etapa. B\u00ba Aires del campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, 89 viviendas CEDEM. Barrios con baja presi\u00f3n: B\u00ba Gorriti, Almirante Brown, San Pedrito.