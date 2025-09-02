Jujuy al d\u00eda \u00ae - A partir del programa \u201cLa Escuela se abre al Teatro\u201d, se present\u00f3 dicha obra en la Escuela Normal N\u00b0 1 de Libertador General San Mart\u00edn, con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 120 ni\u00f1os y ni\u00f1as. A la misma, asisti\u00f3 el secretario de Cultura de la provincia Jos\u00e9 Rodr\u00edguez B\u00e1rcena; el coordinador de Modalidades del Ministerio de Educaci\u00f3n Gabriel Fernando Ruiz; y el director del grupo de teatro independiente, Sergio D\u00edaz Fern\u00e1ndez. La importancia del teatro como un campo de conocimiento y a la vez recurso pedag\u00f3gico y cultural es fundamental porque fortalecen la construcci\u00f3n de ciudadan\u00eda desde las primeras etapas de la vida.