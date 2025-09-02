Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una vecina de la ciudad de Palpal\u00e1 denunci\u00f3 que fue agredida junto a su pareja durante la tarde del s\u00e1bado en la cancha del barrio 18 de Noviembre. El hecho ocurri\u00f3 en medio de una confrontaci\u00f3n con varios hombres. De acuerdo a lo informado, la denunciante relat\u00f3 que alrededor de las 16 horas su pareja fue atacada por un grupo de al menos tres personas. Ante la violenta escena, ella intent\u00f3 defenderlo, pero fue empujada y golpeada por los agresores. Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que la pareja sufri\u00f3 lesiones visibles de distinta consideraci\u00f3n como consecuencia del ataque. La causa se encuentra en manos de la justicia contin\u00faa en investigaci\u00f3n.