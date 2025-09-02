Jujuy: un hombre fue hospitalizado tras sufrir graves quemaduras

Jujuy al día ® – Un hombre de 31 años resultó con severas quemaduras en el abdomen y en el brazo izquierdo luego de un incidente con alcohol etílico en Palpalá.

Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho ocurrió este domingo alrededor de las 12:20, cuando el herido, domiciliado en Av. Hipólito Yrigoyen, ingresó por sus propios medios al Hospital Wenceslao Gallardo con lesiones de tipo A, B y D.

Debido a la gravedad de las quemaduras, el paciente fue rápidamente derivado al Hospital Pablo Soria, donde quedó bajo atención especializada.

Se desconocen el modo y las causas que generaron las graves lesiones al protagonista.