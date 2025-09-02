Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hombre de 31 a\u00f1os result\u00f3 con severas quemaduras en el abdomen y en el brazo izquierdo luego de un incidente con alcohol et\u00edlico en Palpal\u00e1. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho ocurri\u00f3 este domingo alrededor de las 12:20, cuando el herido, domiciliado en Av. Hip\u00f3lito Yrigoyen, ingres\u00f3 por sus propios medios al Hospital Wenceslao Gallardo con lesiones de tipo A, B y D. Debido a la gravedad de las quemaduras, el paciente fue r\u00e1pidamente derivado al Hospital Pablo Soria, donde qued\u00f3 bajo atenci\u00f3n especializada. Se desconocen el modo y las causas que generaron las graves lesiones al protagonista.