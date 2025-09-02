Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un sujeto identificado como P.C.C.F. fue condenado a la pena de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n efectiva por ser autor penalmente responsable del delito de \u201cAbuso sexual con acceso carnal y Lesiones leves agravadas por la condici\u00f3n de la v\u00edctima y por mediar violencia de g\u00e9nero en concurso real\u201d. El il\u00edcito ocurri\u00f3 en un local bailable de San Salvador de Jujuy. El veredicto condenatorio fue emitido recientemente por el Juez Unipersonal en Funci\u00f3n de Juicio Dr. Mario Ram\u00f3n Puig; secretar\u00eda cargo del Dr. H\u00e9ctor Mario Bernal. El magistrado adem\u00e1s orden\u00f3, firme y consentida la sentencia, la detenci\u00f3n del condenado para su alojamiento en el Servicio Penitenciario. Asimismo, le impuso, a partir de la presente sentencia y hasta que la misma adquiera firmeza, la prohibici\u00f3n de acercamiento y contacto por cualquier medio (llamadas, mensajes telef\u00f3nicos o redes sociales, etc.) a la v\u00edctima, de su domicilio, lugar de trabajo, estudio, esparcimiento y\/o lugar donde la misma se encuentre. El juez orden\u00f3 la obtenci\u00f3n de los perfiles gen\u00e9ticos de P.C.C.F. a efectos de su incorporaci\u00f3n al Registro Nacional de Datos Gen\u00e9ticos vinculados a los Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme y consentida la sentencia. Como representante del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n se desempe\u00f1\u00f3 la Dra. Mar\u00eda Emilia Curten Haquim, mientras que la querella fue representada por el Dr. Ra\u00fal Vargas Balb\u00edn. La defensa t\u00e9cnica del acusado P.C.C. fue ejercida por la Dra. Natalia L\u00f3pez, Defensora P\u00fablica Penal del Ministerio P\u00fablico de la Defensa. Acusaci\u00f3n Seg\u00fan la requisitoria de la Fiscal\u00eda, el hecho por el que fue condenado P.C.C.F. ocurri\u00f3 el 26 de marzo de 2023, a horas 04.00 aproximadamente, en un local bailable de San Salvador de Jujuy, oportunidad en que la v\u00edctima se dirigi\u00f3 al ba\u00f1o del boliche y por detr\u00e1s de ella ingres\u00f3 su ex pareja P.C.C.F. A pesar que la joven le solicit\u00f3 al acusado que se retire porque no quer\u00eda tener intimidad con \u00e9l, el sujeto hizo caso omiso y procedi\u00f3 a abusar de la v\u00edctima, ante lo cual ella lo empuj\u00f3 y logr\u00f3 salir del sanitario. Al cabo de unos minutos, cuando la v\u00edctima sal\u00eda del local bailable junto a una amiga, el imputado se acerc\u00f3 para pedirle disculpas por lo sucedido. Posteriormente intent\u00f3 tocarla nuevamente, ante lo cual la v\u00edctima volvi\u00f3 a empujarlo y el acusado reaccion\u00f3 empuj\u00e1ndola y propin\u00e1ndole una patada en la pierna derecha. Los fundamentos de la sentencia ser\u00e1n dados a conocer en el plazo establecido por el C\u00f3digo Procesal Penal de la Provincia, mediante su registraci\u00f3n en el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial.