Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hecho de tr\u00e1nsito ocurrido en Perico durante la tarde del domingo, cuando un ni\u00f1o de 8 a\u00f1os result\u00f3 lesionado tras ser impactado por un colectivo en la intersecci\u00f3n de avenida Bicentenario y Sarmiento. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el siniestro se registr\u00f3 a las 13:55, involucrando a un menor de 8 a\u00f1os, y a un colectivo interurbano conducido por un hombre de 31 a\u00f1os. De acuerdo con lo se\u00f1alado, el colectivo circulaba desde San Antonio y, al intentar girar para ingresar a Bicentenario, el menor habr\u00eda aparecido sorpresivamente y cruz\u00f3 corriendo. El chofer realiz\u00f3 una maniobra de frenado repentino, pero no logr\u00f3 evitar el impacto. El ni\u00f1o fue trasladado de inmediato al hospital local, donde se constat\u00f3 que presentaba golpes en el cuerpo sin lesiones de mayor gravedad. En el lugar tambi\u00e9n se encontraba su madre del ni\u00f1o. El conductor del colectivo fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arroj\u00f3 negativo.