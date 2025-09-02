Jujuy: hallaron sin vida a un hombre en situación de calle en Las Pampitas

El cuerpo fue encontrado en la vereda de una vivienda del barrio Florida. El médico policial determinó que falleció por broncoaspiración

Jujuy al día ® – Este domingo por la mañana, vecinos del barrio Florida de Las Pampitas alertaron a la policía sobre la presencia de un hombre sin vida en la vía pública.

Personal de la Seccional 58° acudió al lugar y, junto con el SAME, constataron que la persona no presentaba signos vitales y ya tenía rigidez. La víctima fue identificada, se trató de un hombre de aproximadamente 40 años, quien se encontraba en situación de calle y tenía antecedentes de alcoholismo.

Se realizó el examen cadavérico y se determinó que la causa del deceso fue broncoaspiración, extendiendo el correspondiente certificado de defunción.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9 de la mañana sobre la vereda de un domicilio de la zona, donde ocasionalmente solía permanecer la víctima.