En la temporada 2024-2025, Jujuy no registr\u00f3 casos. La prevenci\u00f3n se fortalece con el control focal, las ovitrampas y el descacharrado durante todo el a\u00f1o Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Salud de Jujuy reiter\u00f3 a la poblaci\u00f3n que la provincia contin\u00faa libre de casos de dengue desde 2024, entre otros aspectos, por el compromiso con las acciones comunitarias integrales junto a distintas \u00e1reas de Gobierno, equipos sanitarios, municipios, centros vecinales y organizaciones de la sociedad civil. \u201cEn la temporada 2024-2025 no tuvimos casos confirmados de dengue. S\u00ed se trabaj\u00f3 en la prevenci\u00f3n con lineamientos claves del Plan Estrat\u00e9gico de Salud II y acciones espec\u00edficas en terreno como son el control focal, la ubicaci\u00f3n de ovitrampas y el descacharrado\u201d, explic\u00f3 la directora general de Epidemiolog\u00eda, Eugenia Dom\u00ednguez. El control focal se realiza a partir de la notificaci\u00f3n de caso sospechoso con los equipos de salud asistiendo al domicilio de la persona para la investigaci\u00f3n epidemiol\u00f3gica y acciones de prevenci\u00f3n, la eliminaci\u00f3n de potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue y las indicaciones que correspondan a la misma persona y al grupo familiar o conviviente. El trabajo con ovitrampas que se cumple durante todo el a\u00f1o, se desarrolla con la ubicaci\u00f3n estrat\u00e9gica de macetas y el posterior retiro para determinar si se trata de huevos del mosquito Aedes Aegypti; cuando se confirman ovitrampas positivas se profundizan acciones espec\u00edficas. Una de ellas es el descacharrado que se lleva adelante a trav\u00e9s de Atenci\u00f3n Primaria de la Salud (APS), cubriendo sectores claves de la capital y del interior de modo de erradicar los criaderos del mosquito vector de la infecci\u00f3n del dengue. \u201cTodas estas medidas van acompa\u00f1adas de una posici\u00f3n activa y responsabilidad por parte de la comunidad a fin de evitar la propagaci\u00f3n del dengue y que inicia en la propia vivienda limpiando canaletas, cambiando agua de las mascotas, manteniendo la limpieza en patios, jardines y terrenos, realizando la consulta temprana ante s\u00edntomas compatibles, entre otras\u201d, concluy\u00f3 Dom\u00ednguez. \u00bfC\u00f3mo prevenir el dengue? Elimin\u00e1 todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el \u00e1mbito hogare\u00f1o Realiz\u00e1 descacharrado todos los d\u00edas para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neum\u00e1ticos, juguetes, chapas, piletines, tanques Gir\u00e1 los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas Cambi\u00e1 todos los d\u00edas el agua de bebederos de animales y reemplaz\u00e1 el agua de floreros por arena h\u00fameda Limpi\u00e1 colectores de desag\u00fces de aire acondicionado y canaletas y tap\u00e1 los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua Desmalez\u00e1 terrenos, jardines y patios \u00bfC\u00f3mo evitar la picadura del mosquito Aedes? Us\u00e1 siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase Utiliz\u00e1 ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre Coloc\u00e1 mosquiteros en puertas y ventanas y proteg\u00e9 cunas y cochecitos de beb\u00e9s con telas mosquiteras Cuando sea posible, us\u00e1 ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones Utiliz\u00e1 repelentes ambientales como tabletas y espirales \u00bfCu\u00e1les son los s\u00edntomas del dengue? Fiebre de 39.5 grados o m\u00e1s Dolor detr\u00e1s de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones N\u00e1useas y\/o v\u00f3mitos, diarrea, dolor abdominal Cansancio intenso Aparici\u00f3n de manchas en la piel Picaz\u00f3n y\/o sangrado de nariz y enc\u00edas \u00bfC\u00f3mo actuar si se presentan s\u00edntomas? Lo m\u00e1s importante: no te automediques Concurr\u00ed al CAPS, Nodo u hospital m\u00e1s pr\u00f3ximo a tu domicilio Consult\u00e1 desde tu dispositivo con Internet en http:\/\/salud.jujuy.gob.ar\/asistenciavirtual\/ de lunes a viernes de 8 a 14 horas