Jujuy al d\u00eda \u00ae - D\u00edas atr\u00e1s, efectivos de la Polic\u00eda, recuperaron la bater\u00eda de un veh\u00edculo que hab\u00eda sido robada y lograron arrestar a dos individuos, de 38 y 29 a\u00f1os, en el momento en que intentaban vender el objeto a un local comercial. Los detenidos poseen un fondo prontuario. El procedimiento se llev\u00f3 a cabo cuando los polic\u00edas, en recorridos de prevenci\u00f3n por el barrio Gorriti, observaron a los dos hombres con un bulto grande y pesado. Al notar que intentaban venderlo, los interceptaron. Durante la identificaci\u00f3n, los sospechosos no solo se contradijeron sobre el origen de la bater\u00eda, sino que tambi\u00e9n se negaron a dar sus datos personales, lo que aument\u00f3 las sospechas y llev\u00f3 a su inmediato arresto. Finalmente, los sujetos quedaron alojados en la sede policial a disposici\u00f3n de la justicia.