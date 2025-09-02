El evento reuni\u00f3 a personas con discapacidad de toda la provincia Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una gran fiesta de alegr\u00eda e inclusi\u00f3n se vivi\u00f3 en el Centro Cultural Jorge Accame en el marco de la Elecci\u00f3n Reina y Chico \u201c10\u201d 2025 organizada por la Fundaci\u00f3n Contenidos y Asociaci\u00f3n Nueva Vida, que por segundo a\u00f1o consecutivo participan de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) con este evento que nuclea a personas con discapacidad de toda la provincia y el cual tiene una convocatoria abierta para quienes buscan la convivencia plena y una sociedad sin barreras. La conducci\u00f3n y animaci\u00f3n estuvo a cargo del doctor Daniel Lezcano, quien recibi\u00f3 menci\u00f3n de honor por sus 10 a\u00f1os de colaboraci\u00f3n continua con la instituci\u00f3n. En la oportunidad los pajes que participaron, bailaron con los candidatos y candidatas y los miembros del jurado se sumaron de una manera activa. Fueron jueces Patricia Mamani, directora de escuela Gianelli; Camilo Atim, de la Juventud Radical; Concejal Mar\u00eda Gal\u00e1n, referente de pol\u00edticas inclusivas; Victoria Luna Murillo, Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoci\u00f3n de los Derechos; la Presidenta de Fundaci\u00f3n Construir Futuro; y Guadalupe Luqu\u00e9s, representando a empresa de transporte Xibi Xibi, que apadrin\u00f3 el evento y acompa\u00f1a todos los a\u00f1os. La delegaci\u00f3n de Palma Sola, acompa\u00f1ada por la responsable de \u00c1rea de Discapacidad del Municipio, con la permanente pol\u00edtica inclusiva de su intendente, Francisco Baquera, se llev\u00f3 la corona de la soberana. Fueron los elegidos: Paje 2do: Gustavo Mart\u00ednez, representante de Deporte adaptado de Palma Sola; Paje 1ro. Tomas Antonio Tolaba, representante de Ecos de Luz; Chico 10 fue Jorge Sivila, de San Salvador de Jujuy. Luego fueron coronadas: 1ra dama de honor: Ana Hern\u00e1ndez; 2da dama de Honor: Edith Condori; 2da princesa: Silvia Ruiz de Palpal\u00e1; 1ra princesa: Irene Alejandra Mart\u00ednez; y Reina 2025: Eudalina Vel\u00e1zquez, representante de Palma Sola. Hubo menci\u00f3n especial para la reina saliente Ver\u00f3nica Coca. En la oportunidad, se cont\u00f3 con la presencia de grupo oficial de escuela Antonio Gianelli, con quienes se participar\u00e1 en forma coordinada en esta FNE Los presidentes de Fundaci\u00f3n Contenidos y Nueva Vida, Amira y Emir M\u00e1rquez destacaron la alegr\u00eda y la emoci\u00f3n de los presentes, lo que muestra que el objetivo fue totalmente cumplido, agradeciendo luego el acompa\u00f1amiento del Gobierno de la Provincia en cada una de las actividades realizadas.