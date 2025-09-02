Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador de Jujuy Alberto Bernis, acompa\u00f1ado por el diputado Fabi\u00e1n Tejerina, vicepresidente 1\u00ba de la Legislatura y el diputado Santiago Jubert presidente del bloque oficialista, mantuvieron una reuni\u00f3n con los referentes de la CGT regional Jujuy: Freddy Berdeja, Julio Ram\u00edrez, Ram\u00f3n Neyra, Francisco Montes, An\u00edbal Arenas, Luis Cabana, Ariel Vargas y Miguel Maman\u00ed. En el transcurso de la reuni\u00f3n el vicegobernador escuch\u00f3 las exigencias de los gremialistas y se comprometi\u00f3 a canalizar las demandas. As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 el co-secretario general de la CGT regional Jujuy, Freddy Berdeja quien explic\u00f3 que estas demandas realizadas para que la Legislatura tome cartas en el asunto "tuvimos una reuni\u00f3n en la Comisi\u00f3n de Trabajo y se plante\u00f3 una agenda con todos los sectores involucrados" y argument\u00f3 que ante el poco avance experimentado "venimos a pedirle al vicegobernador para que inste a los distintos ministerios que se avance en la concreci\u00f3n de esa agenda". Y explic\u00f3 que la CGT lo que hace es marcar un marco de discusi\u00f3n, un \u00e1mbito de di\u00e1logo para que cada sector pueda avanzar en su propia problem\u00e1tica "la CGT no viene a resolver los problemas de cada sindicato", y ejemplifico "en el caso de los Estatales venimos insistiendo que se aplique la ley de paritaria para que le den el marco legal a los compa\u00f1eros estatales, para que se puedan discutir las cuestiones laborales y salariales"; y que la Legislatura como representante del pueblo gestiones la concreci\u00f3n de la mesa de trabajo con las partes involucradas. En este contexto, Berdeja afirm\u00f3 que el vicegobernador Alberto Bernis comparte la posici\u00f3n de la CGT "y se comprometi\u00f3 a formar esos espacios de di\u00e1logo, y hablar con el Ejecutivo, que es la parte de donde necesitamos tener las respuestas a la mayor\u00eda de los planteos de distintos sectores". Y agreg\u00f3 que lo que se busca es fortalecer a la central obrera, que ahora est\u00e1 normalizada, "y queremos cumplir con los sindicatos que la conforman". El el co-secretario general plante\u00f3 que "otro tema que preocupa y que planteamos fue el de los convenios con vivienda. Hay sindicatos que compraron el terreno y necesitan avanzar en la construcci\u00f3n de la vivienda para sus afiliados", y record\u00f3 que uno de los objetivos de la campa\u00f1a del gobernador Carlos Sadir "ha sido el tema vivienda, bueno los sindicatos queremos colaborar en eso, estamos dispuestos a aportar. Esperamos que lleguen las soluciones y las propuestas concretas", finaliz\u00f3 diciendo Berdeja.