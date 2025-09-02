El tipo de cambio oficial cotiz\u00f3 a $1385, aunque en algunos bancos ya alcanz\u00f3 los $1400; las acciones retrocedieron casi 4% Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 A D\u00edas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los d\u00f3lares arrancaron septiembre al alza. Con la llegada de un nuevo mes, se vio una mayor demanda de divisas por parte de los ahorristas minoristas, sobre todo ante un clima electoral que incentiv\u00f3 hist\u00f3ricamente la dolarizaci\u00f3n. Si a eso se le suma el feriado del D\u00eda del Trabajo en Estados Unidos, que provoc\u00f3 una rueda con un volumen menor al habitual, se explica por qu\u00e9 el oficial subi\u00f3 %25 y otras cotizaciones treparon hasta $36 en un d\u00eda. El d\u00f3lar oficial minorista se vendi\u00f3 a $1385 en las pizarras del Banco Naci\u00f3n, aunque a mitad de rueda lleg\u00f3 a tocar los $1390. Se trat\u00f3 de una suba de $25 frente al cierre anterior (+1,8%), envi\u00f3n que lo llev\u00f3 a alcanzar el valor nominal m\u00e1s alto desde la salida del cepo cambiario. El precio promedio del mercado fue de $1391,88, seg\u00fan el relevamiento diario que hace el Banco Central (BCRA). Sin embargo, en algunos bancos, la cotizaci\u00f3n ya super\u00f3 la barrera de los $1400. Esto se pudo observar en el Banco Macro ($1402) e ICBC ($1407). El tipo de cambio oficial mayorista cerr\u00f3 a $1376,16, equivalente a una suba diaria de $31,68 (+2,36%). De esta manera, se acerc\u00f3 al techo del nuevo esquema de bandas de flotaci\u00f3n, que actualmente se ubica en torno a los $1462. De llegar a ese valor, el Banco Central tendr\u00eda que salir a vender reservas. \u201cHoy es feriado en Estados Unidos y, por lo tanto, el mercado local opera con algunas restricciones que se traducen en menor profundidad y liquidez. Los exportadores no pueden liquidar como habitualmente lo hacen por ese motivo y eso resta oferta genuina al mercado. Por supuesto, el inicio del mes incide por compras de ahorristas y todo el escenario pol\u00edtico tiende a generar cierto ruido que se traduce en un est\u00edmulo a la demanda de divisas. Tendr\u00edamos que esperar a las pr\u00f3ximas jornadas, cuando el mercado opere con actividad habitual para sacar conclusiones, pero todo parece indicar que la demanda va a estar muy activa de ac\u00e1 a fin de octubre", dijo Gustavo Quintana, operador de Cambios PR. Los tipos de cambio financieros tambi\u00e9n tendieron fuertemente al alza. El d\u00f3lar MEP cerr\u00f3 en las pantallas del mercado de capitales a $1376,49, un avance de $19,15 frente al cierre anterior (+1,4%). En tanto, el contado con liquidaci\u00f3n (CCL) termin\u00f3 la rueda a $1391,51, unos $36,24 m\u00e1s que el viernes (+2,7%). Una de las principales papeleras del pa\u00eds entr\u00f3 en concurso de acreedores El d\u00f3lar blue se negoci\u00f3 a $1370 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porte\u00f1a, un alza de $25 con respecto al cierre previo (+1,9%). A modo de comparaci\u00f3n, esta cotizaci\u00f3n hab\u00eda alcanzado los $1500 en julio del a\u00f1o pasado, aunque desde entonces no volvi\u00f3 a testear esos niveles. \u201cLos incentivos pol\u00edticos y el esquema se alinear\u00e1n para contener el d\u00f3lar oficial de cara a las elecciones, con el foco puesto en mantener la nominalidad a raya, lo que asegurar\u00eda un buen desempe\u00f1o electoral. Lamentablemente, para el \u2018d\u00eda despu\u00e9s\u2019 de las elecciones, las autoridades econ\u00f3micas deber\u00e1n recoger los dividendos de una estrategia que luce poco sostenible y aumenta la incertidumbre con respecto al esquema cambiario-monetario que viene\u201c, analizaron desde la consultora econ\u00f3mica Ecolatina. Para Mart\u00edn Polo, de Cohen Aliados Financieros, la "pax cambiaria" que intenta sostener el Gobierno se apoya en una pol\u00edtica monetaria m\u00e1s restrictiva con un nuevo incremento de los encajes. Adem\u00e1s, remarc\u00f3 que el \u00e9xito del ajuste fiscal y de la desinflaci\u00f3n est\u00e1 amenazado por la suba de las tasas de inter\u00e9s y una actividad econ\u00f3mica que se estanc\u00f3 en los \u00faltimos meses. \u201cNo menos importante es el clima pol\u00edtico, con un Gobierno que perdi\u00f3 imagen \u2013aunque se mantiene elevada\u2013 y est\u00e1 golpeado por posibles casos de corrupci\u00f3n. El objetivo central es evitar que la inestabilidad cambiaria afecte las chances pol\u00edticas del oficialismo. Pasada la incertidumbre electoral, el Gobierno deber\u00e1 buscar un nuevo equilibrio entre tasas de inter\u00e9s y tipo de cambio", agreg\u00f3. Bonos y acciones Con feriado en Estados Unidos, las operaciones en el mercado accionario local fueron m\u00e1s bien acotadas. Este lunes, la Bolsa porte\u00f1a registr\u00f3 una ca\u00edda del 2,3% y cotiz\u00f3 en 1.939.743 unidades, equivalente a US$1393 al ajustar por el d\u00f3lar CCL (-4,8%). En el panel l\u00edder, la ca\u00edda fue generalizada, aunque se destacaron las bajas que presentaron las acciones de BYMA (-3,9%), Irsa (-3,8%), Telecom Argentina (-3,7%), Sociedad Comercial del Plata (-3,4%), Loma Negra (-3,4%), y Transportadora de Gas del Sur (-3,3%). El Gobierno vendi\u00f3 d\u00f3lares y activ\u00f3 la inquietud del mercado En el mercado de deuda, los bonos soberanos en d\u00f3lares reflejaron la incertidumbre que hay en el mercado y operaron en terreno negativo. Los Bonares retrocedieron hasta 3,45% (AL41D) y los Globales, hasta 2,72% (GD38D). El riesgo pa\u00eds se ubic\u00f3 en 829 puntos b\u00e1sicos al viernes 29 de agosto, \u00faltimo dato disponible. \u201cEl riesgo pa\u00eds hab\u00eda empezado a abandonar el estado estacionario de 700 puntos b\u00e1sicos cuando a mediados de julio qued\u00f3 reflejada la mala praxis del equipo econ\u00f3mico en el desarme de las LEFI. Los ruidos pol\u00edticos surgidos con los rechazos del Congreso a los vetos del Gobierno y con los audios relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), solo acentuaron esta din\u00e1mica al sembrar dudas sobre la fortaleza del Gobierno, medida en t\u00e9rminos de manejo\/construcci\u00f3n pol\u00edtica, para encarar las reformas pendientes y corregir los desequilibrios que todav\u00eda tiene la macro", dijeron desde la consultora econ\u00f3mica LCG. Melisa Reinhold Fuente