Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Alegr\u00eda y festejos caracterizaron el cuarto encuentro de talento realizado en la localidad de San Antonio, donde participaron los adultos mayores del centro provincial. En la jornada, junto a otras delegaciones y grupos afines, disfrutaron de espect\u00e1culos musicales y de danza en vivo, as\u00ed como de talleres de baile de ritmo y tango y de un festejo recreativo que incluy\u00f3 una deliciosa merienda. El equipo de Enfermer\u00eda del centro fue quien acompa\u00f1\u00f3 y brind\u00f3 cuidado a nuestros mayores en el evento organizado por el municipio local.