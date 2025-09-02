Jujuy al d\u00eda \u00ae - En un operativo en la calle Esteban Madariaga, la Brigada de Investigaciones de San Pedro secuestr\u00f3 dos motos de alta cilindrada. El hecho ocurri\u00f3 durante un control de rutina, donde la polic\u00eda detuvo a un joven de 18 a\u00f1os. Al inspeccionar los veh\u00edculos, una Benelli TNT 600 y una Honda 25-CB500F, se encontr\u00f3 que la documentaci\u00f3n y los n\u00fameros de chasis y motor estaban falsificados. El joven qued\u00f3 demorado a disposici\u00f3n de la fiscal\u00eda. Las motos fueron confiscadas y se iniciaron actuaciones sumarias por falsificaci\u00f3n de documentaci\u00f3n y adulteraci\u00f3n de la numeraci\u00f3n de veh\u00edculos.