El Gobierno lo oficializ\u00f3 a trav\u00e9s de un decreto publicado en el Bolet\u00edn Oficial, tras anunciarse la disposici\u00f3n que modifica el r\u00e9gimen de feriados trasladables Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Finalmente, la Jefatura de Gabinete de Ministros oficializ\u00f3 el traslado del feriado nacional por el D\u00eda del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente ca\u00eda el domingo 12 de octubre, al viernes previo al comienzo del fin de semana. De esta manera, se suma un nuevo fin de semana largo al calendario de 2025. La publicaci\u00f3n en Bolet\u00edn Oficial se conoci\u00f3 tras la normativa publicada por el Gobierno el jueves pasado, en donde informaba el tratamiento que se le dar\u00eda desde ese entonces a los feriados conocidos como \u201ctrasladables\u201d que cayeran los fines de semana. El Decreto N\u00b0 614\/25 publicado este lunes, confirm\u00f3 lo que se anticip\u00f3 en aquella publicaci\u00f3n, la cual habilit\u00f3 a la autoridad de aplicaci\u00f3n a ejercer dicha modificaci\u00f3n y definir la nueva fecha en funci\u00f3n de un criterio que contemple el mayor beneficio social y econ\u00f3mico. En este sentido, podr\u00e1n ser movidos al lunes inmediato posterior o al \u00faltimo viernes inmediato anterior, un criterio que el organismo determin\u00f3 para la pr\u00f3xima fecha patria en el pa\u00eds. El texto subray\u00f3 que el \u201c\u2018D\u00eda del Respeto a la Diversidad Cultural\u2019, ha sido designado como feriado nacional trasladable por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley N\u00b0 27.399 y, en el presente a\u00f1o, coincide con un d\u00eda domingo, resultando pasible de traslado en los t\u00e9rminos del Decreto N\u00b0 614\/25\u2033. Por su parte, la Secretar\u00eda de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Direcci\u00f3n Nacional de Desarrollo y Promoci\u00f3n, fundamentaron la conveniencia de anticipar el feriado al \u00faltimo d\u00eda de la semana. El argumento central estuvo orientado a estimular la demanda tur\u00edstica interna y a favorecer la actividad de sectores estrat\u00e9gicos, como la gastronom\u00eda, el transporte y el comercio regional, se\u00f1alando la importancia de aprovechar estos d\u00edas para dinamizar la econom\u00eda nacional. \u201cComo una oportunidad para estimular la demanda tur\u00edstica interna y favorecer a sectores estrat\u00e9gicos como la gastronom\u00eda, el transporte y el comercio regional\u201d, sostiene el texto. El titular de la Secretar\u00eda de Turismo, Daniel Scioli, tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a la implementaci\u00f3n de este cambio durante la apertura de Hotelga, la feria de hoteler\u00eda y gastronom\u00eda organizada por la Federaci\u00f3n Empresaria Hotelera Gastron\u00f3mica de la Rep\u00fablica Argentina (FEHGRA)y la Asociaci\u00f3n de Hoteles de Turismo (AHT). Al presentar la medida, tras ser publicada en Bolet\u00edn Oficial, Scioli subray\u00f3 la importancia de adaptar el calendario tur\u00edstico a las necesidades actuales del sector, se\u00f1alando que la modificaci\u00f3n responde a un pedido expl\u00edcito de varias jurisdicciones del pa\u00eds. Uno de los principales impulsores del cambio fue la subsecretaria de Turismo bonaerense, Mar\u00eda Soledad Mart\u00ednez, seg\u00fan explic\u00f3 Scioli. La funcionaria ven\u00eda planteando \u201cdesde hace meses la importancia de este feriado, que es el segundo m\u00e1s significativo para el sector despu\u00e9s de Carnaval, incluso superando a Semana Santa\u201d. A su pedido se sumaron intendentes de destinos tur\u00edsticos, entre los que destac\u00f3 Gustavo Barrera de Villa Gesell, quien formaliz\u00f3 la solicitud mediante escritos dirigidos tanto a la Secretar\u00eda de Turismo como a la Jefatura de Gabinete. En junio, Barrera llev\u00f3 el reclamo a la Comisi\u00f3n de Turismo de la C\u00e1mara de Diputados y, hacia fines de julio, present\u00f3 nuevos argumentos por escrito ante las autoridades nacionales. Luego de oficializar la decisi\u00f3n, el intendente de la localidad balnearia celebr\u00f3 el resultado y expres\u00f3: \u201cLo logramos. El secretario de Turismo de Naci\u00f3n confirm\u00f3 lo que los destinos tur\u00edsticos reclam\u00e1bamos: que el 12 de Octubre sea fin de semana largo\u201d. Para el sector, la posibilidad de trasladar el feriado representa una oportunidad para dinamizar la actividad y potenciar los destinos del pa\u00eds en lo que resta del a\u00f1o. El cronograma nacional de feriados contin\u00faa despu\u00e9s con el D\u00eda de la Soberan\u00eda Nacional. En este sentido, el viernes 21 de noviembre se estableci\u00f3 como d\u00eda no laborable con fines tur\u00edsticos, lo que brinda la oportunidad de prolongar el descanso para quienes puedan ajustar su agenda. Esta jornada antecede al lunes 24, que ser\u00e1 feriado nacional para conmemorar dicha fecha. Esta efem\u00e9ride, cuya fecha original es el 20 de noviembre, fue trasladada para incentivar el turismo interno y facilitar la planificaci\u00f3n de eventos econ\u00f3micos, sociales y culturales en todo el pa\u00eds.