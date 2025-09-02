Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos de la Unidad Regional 7 recuperaron un carrito de golosinas que hab\u00eda sido robado en el barrio Alto Comedero. El bien, que pertenec\u00eda a una mujer, fue encontrado intacto y con toda su mercader\u00eda. Un sospechoso fue arrestado y puesto a disposici\u00f3n de la justicia. El operativo se llev\u00f3 a cabo en el Parque Belgrano, donde agentes en patrullaje fueron alertados por ciudadanos que observaron a dos individuos moviendo un carrito de forma sospechosa. Al notar la presencia policial, los hombres abandonaron el bien y huyeron. Gracias a la r\u00e1pida acci\u00f3n, uno de los sospechosos fue capturado y trasladado a la comisar\u00eda.La due\u00f1a del carrito se encontraba en la Seccional 56 realizando la denuncia del robo cuando fue notificada de la recuperaci\u00f3n.