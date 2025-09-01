Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El hist\u00f3rico Cabildo de Jujuy se convirti\u00f3 en epicentro de la XX edici\u00f3n de LatinRieles, el Congreso y Exposici\u00f3n de la Actividad Ferroviaria que re\u00fane a referentes nacionales e internacionales del sector. Desde hoy, la provincia es anfitriona de un encuentro que pone en valor al sistema ferroviario como motor de conectividad y producci\u00f3n. Durante tres d\u00edas, especialistas, empresas e instituciones vinculadas al transporte, la log\u00edstica y la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica participar\u00e1n de conferencias, presentaciones y un espacio expositivo abierto al p\u00fablico con proyectos actuales y futuros para el crecimiento ferroviario en Argentina. Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada, destac\u00f3 la importancia de que la edici\u00f3n 2025 se realice en la provincia: \u201cSostener y expandir el sistema ferroviario es parte del ADN de Jujuy, con el crecimiento que hemos tenido a trav\u00e9s del Tren Solar de la Quebrada, un producto ic\u00f3nico en el norte argentino. Estamos muy felices de recibir a empresas de primera l\u00ednea que nos traen las \u00faltimas novedades y nos muestran el camino a seguir para consolidar nuestro sistema ferroviario\u201d. Cabrera explic\u00f3 adem\u00e1s que la elecci\u00f3n de Jujuy como sede responde al impulso que la provincia ha dado a su infraestructura ferroviaria: La realizaci\u00f3n de LatinRieles en el Cabildo de Jujuy reafirma el posicionamiento de la provincia como espacio estrat\u00e9gico para el debate y el desarrollo de pol\u00edticas de integraci\u00f3n regional, consolidando su rol como sede de eventos de alcance nacional.