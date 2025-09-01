Jujuy al d\u00eda \u00ae - El personal de Relaciones con la Comunidad contin\u00faa desarrollando acciones en distintos barrios de la provincia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y consolidar la confianza entre la ciudadan\u00eda y la Polic\u00eda de Jujuy. Encuestas de Percepci\u00f3n Ciudadana Se llevan adelante encuestas que permiten conocer c\u00f3mo se sienten los vecinos en materia de seguridad y cu\u00e1l es su v\u00ednculo con la instituci\u00f3n policial. La respuesta ha sido muy positiva, reflejando la predisposici\u00f3n de los juje\u00f1os para participar y sumar su voz en la construcci\u00f3n de comunidades m\u00e1s seguras. Instalaci\u00f3n de Alarma Comunitaria en el Barrio Herminio Arrieta En la calle R\u00edo Negro del barrio Herminio Arrieta se concret\u00f3 la instalaci\u00f3n de una alarma comunitaria LGSM. Los vecinos participaron de una charla informativa referida al correcto uso de los controles y a la importancia de la comunicaci\u00f3n mediante un grupo de WhatsApp.Ambas acciones son ejemplo del compromiso del personal de Relaciones con la Comunidad en trabajar codo a codo con los vecinos, fortaleciendo los lazos y generando m\u00e1s herramientas de prevenci\u00f3n.