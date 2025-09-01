Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, informa que desde el lunes 1 al viernes 5 de septiembre se realizar\u00e1 la entrega de Unidades Alimentarias del Programa \u201cComer en Casa\u201d a familias de la localidad. Cronograma Lunes 1 \u2013 Purmamarca (Oficinas de Desarrollo Humano de la Municipalidad) | 8:00 a 13:00 Martes 2 \u2013 Chalala | Modalidad puerta a puerta | 8:30 a 13:00 Mi\u00e9rcoles 3 \u2013 Radio Estaci\u00f3n y 18 de Abril | Puerta a puerta | 8:00 a 13:00 Jueves 4 \u2013 Quisquiri y La Ci\u00e9naga | 8:00 a 13:00 Tunalito y Cha\u00f1arcito | 14:00 a 19:00 | Puerta a puerta Viernes 5 \u2013 Puerta de Lip\u00e1n, Patacal, Huachichocana, Coquena | Puerta a puerta | 8:00 a 13:00 Record\u00e1 presentarte con el DNI original del titular. En caso de personas con discapacidad, presentar tambi\u00e9n el Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD).