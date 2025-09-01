Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Desde el predio de la Ciudad Cultural, parti\u00f3 con destino a Salta la delegaci\u00f3n de 50 representantes de distintos puntos de la provincia que participar\u00e1n de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores, a realizarse del 2 al 5 de septiembre. El secretario de Deportes, Luis Calvetti, destac\u00f3 la importancia de la participaci\u00f3n de Jujuy en este evento nacional y agreg\u00f3 que \u201choy estamos despidiendo a esta delegaci\u00f3n que representar\u00e1 a nuestra provincia en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores\u201d. \u201cNos enorgullece poder brindarles todo el acompa\u00f1amiento necesario para que viajen en las mejores condiciones, con transporte, indumentaria, alojamiento y comidas aseguradas\u201d, apunt\u00f3. Asimismo, subray\u00f3 el compromiso del Gobierno de la Provincia en el fomento del deporte en todas sus disciplinas y agreg\u00f3 que \u201cnuestro gobernador, Carlos Sadir, nos impulsa a estar presentes en cada rinc\u00f3n de Jujuy con esta herramienta transformadora que es el deporte, acompa\u00f1ando a los Juegos Evita, los Juegos Forja y a cada instancia federativa, porque entendemos que fortalece a la comunidad y no deja a nadie atr\u00e1s\u201d. En su mensaje, Calvetti tambi\u00e9n remarc\u00f3 el entusiasmo de los adultos mayores, resaltando que \u201ces una poblaci\u00f3n muy activa, que participa en cada propuesta y nos demuestra que el deporte no tiene edad. Para nosotros es un orgullo acompa\u00f1arlos en este desaf\u00edo en Salta\u201d. Por su parte, Sof\u00eda Rocha, jugadora de tenis de mesa mixto, expres\u00f3 que \u201cel deporte no tiene edad, es un mundo de libertad que beneficia no solo la salud f\u00edsica, sino tambi\u00e9n la salud mental\u201d. \u201cEs fundamental que las familias apoyen a todas las generaciones en la pr\u00e1ctica deportiva, porque mejora la calidad de vida y contribuye al desarrollo de la sociedad\u201d, consider\u00f3. Finalmente, Rocha agradeci\u00f3 el acompa\u00f1amiento de sus compa\u00f1eros y asegur\u00f3 que representar\u00e1 a la provincia \u201ccon la dignidad de siempre\u201d, destacando que en competencias anteriores, tanto a nivel nacional como internacional, obtuvo importantes logros para Jujuy. Tambi\u00e9n estuvo presente el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Normando \u00c1lvarez Garc\u00eda.