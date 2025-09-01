Las huellas f\u00f3siles de dinosaurios encontradas se destacan por su gran cantidad, diversidad de especies, y antig\u00fcedad. El hallazgo modifica el registro paleontol\u00f3gico de la Rep\u00fablica Argentina. Jujuy al d\u00eda \u00ae - En diciembre pasado (2024) una ge\u00f3logo y becario doctoral del Conicet descubri\u00f3 huellas f\u00f3siles de dinosaurios, y algunas trazas de invertebrados del Per\u00edodo Geol\u00f3gico Cret\u00e1cico Superior (de hace unos 70 millones de a\u00f1os). En rocas sedimentarias de la Formaci\u00f3n Geol\u00f3gica Lecho (del Grupo Salta), en la Provincia de Jujuy. Se trata de, al menos, 532 rastros f\u00f3siles, aproximadamente. Esto permitir\u00eda conocer c\u00f3mo eran las condiciones geogr\u00e1ficas, clim\u00e1ticas, biogeogr\u00e1ficas y de vegetaci\u00f3n. Es decir, el entorno donde vivieron estos animales. Y tambi\u00e9n las plantas. Vienen a mi mente una serie de preguntas, como ser: \u00bfQui\u00e9n los descubri\u00f3? \u00bfD\u00f3nde fue el hallazgo? \u00bfFue casual? \u00bfCu\u00e1les son los f\u00f3siles encontrados? \u00bfSe podr\u00e1 verlos y visitar el sitio? \u00bfQui\u00e9n tiene el derecho sobre estos f\u00f3siles? En la zona de Palma Sola, hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os, ya se sab\u00eda de estas pisadas que llamaron la atenci\u00f3n de Julio Singh en un primer momento, pero no estaba seguro de qu\u00e9 se trataba. Luego, hace cinco a\u00f1os atr\u00e1s Julio Sapag, un finquero las vio y tom\u00f3 fotograf\u00edas de ellas. Coment\u00f3 a algunos amigos y allegados afirmando que eran huellas, pero entre burlas y desazones no le creyeron. Hasta que en 2023 tuvo la oportunidad de conocer a un grupo de investigadores especialistas en la tem\u00e1tica que se acercaron a Palma Sola. \u00c9l mostr\u00f3 sus fotos y para su felicidad le confirmaron que lo que \u00e9l hab\u00eda fotografiado efectivamente eran huellas de dinosaurios. El diagn\u00f3stico lo brindo el ge\u00f3logo Gabriel L\u00f3pez Isla (35 a\u00f1os), graduado de la Universidad Nacional de Tucum\u00e1n (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo), y que trabaja en un Polo Tecnol\u00f3gico del Conicet (Instituto Superior de Correlaci\u00f3n Geol\u00f3gica), en la localidad de Horco Molle, Tucum\u00e1n. Gabriel planific\u00f3 un viaje a la zona (provincia de Jujuy) donde lo acompa\u00f1aron en el trabajo de campo la ge\u00f3loga Luc\u00eda Rivadeneira, el ge\u00f3logo Guido Alonso, de la Universidad Federal de Paran\u00e1 en Curitiba (Brasil) tambi\u00e9n de origen tucumano, y el estudiante universitario (UNT) Alejandro Krapovickas. En coordinaci\u00f3n con Julio Sapag, quien conform\u00f3 un grupo especializado para hacer actividades de rappel y trekking (Salvaventura). El hallazgo ocurri\u00f3 en la provincia de Jujuy, departamento de Santa B\u00e1rbara, en la finca Tapiete (cerca de Palma Sola). No fue casual, ya que el se\u00f1or Sapag las encontr\u00f3 y resolvi\u00f3 que ten\u00edan que ser examinadas por un ge\u00f3logo y le avis\u00f3 a L\u00f3pez Isla. Los f\u00f3siles encontrados son huellas de animales vertebrados, de la familia de los dinosaurios, tanto herb\u00edvoros como carn\u00edvoros (se est\u00e1 estudiando). M\u00e1s huellas de animales invertebrados parecidos a los actuales gusanos, llamados \u201cicnitas vermiformes\u201d, que incorpora herramientas de gran valor a la hora de realizar un proxy paleoambiental, ya que son muy buenos indicadores de peque\u00f1os cambios que ocurren en el medio. Para poder ver los f\u00f3siles y visitar el sitio paleontol\u00f3gico, primero habr\u00e1 que resolver una serie de cuestiones. Por ejemplo, definir un \u201c\u00e1rea natural protegida\u201d en el sitio y alrededores. Para poder ver los f\u00f3siles y visitar el sitio paleontol\u00f3gico, primero habr\u00e1 que resolver una serie de cuestiones. Por ejemplo, definir un \u201c\u00e1rea natural protegida\u201d en el sitio y alrededores. Asimismo, coordinaci\u00f3n entre el Estado y el propietario del terreno. Adem\u00e1s, la accesibilidad es particularmente dif\u00edcil. Julio conoc\u00eda de las dificultades de acceso al terreno por lo que debi\u00f3 recurrir a una Empresa de escalada para equipar la ladera rocosa con cuerdas fijas y clavos para roca (Salvaventura). Luego, hacer subir a los cuatro integrantes del equipo, asistirlos durante el trabajo de campo y bajarlos. Siempre encordados. Esto supone un riesgo, un costo extra, y una planificaci\u00f3n. Para aumentar a\u00fan m\u00e1s las dificultados, dispon\u00edan de poco tiempo y trabajaron contrarreloj para contar (o estimar) las pisadas de dinosaurios encontradas, antes del anochecer. Pr\u00f3ximamente, ofreceremos otra nota con el ge\u00f3logo L\u00f3pez Isla, quien contar\u00e1 m\u00e1s detalles sobre este apasionante hallazgo.