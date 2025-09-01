Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un intento de robo gener\u00f3 alarma en un local de avenida Lamadrid, de la ciudad de La Quiaca, cuando un hombre ingres\u00f3 armado con una botella de vidrio y amenaz\u00f3 de muerte al propietario, exigi\u00e9ndole dinero. El hecho ocurri\u00f3 la noche del viernes pasado, mientras en el lugar se encontraban el comerciante, su esposa y su hijo peque\u00f1o. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, el propietario se neg\u00f3 a entregar sus pertenencias, mientras que su pareja logr\u00f3 dar aviso al sistema de emergencias 911. De inmediato acudi\u00f3 al lugar una comisi\u00f3n de efectivos de la Unidad Regional 5, quienes redujeron al acusado y lo trasladaron a la Seccional 17 para las actuaciones correspondientes. Las fuentes indicaron que tanto la familia como los clientes que circulaban por la zona resultaron ilesos, aunque se mostraron conmocionados por la situaci\u00f3n.