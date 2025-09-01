Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un violento episodio se registr\u00f3 el s\u00e1bado por la noche en el barrio Alto Comedero, donde una mujer denunci\u00f3 haber sido agredida f\u00edsicamente por un hombre que adem\u00e1s ocasion\u00f3 da\u00f1os en su vivienda e intimid\u00f3 a sus hijas. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 21:30, cuando un llamado al 911 alert\u00f3 sobre la situaci\u00f3n en la vivienda. Personal de la Seccional 46\u00ba y del SAME acudieron al lugar y encontraron a las v\u00edctimas, una mujer de 34 a\u00f1os, junto a sus hijas menores, en estado de crisis. Seg\u00fan el testimonio de la mujer, el agresor lleg\u00f3 a la vivienda con intenciones de retirar sus pertenencias, y por razones que se desconocen, ingres\u00f3 por la fuerza a la casa rompiendo la puerta principal. All\u00ed se encontraban las ni\u00f1as, que se asustaron por la irrupci\u00f3n. Minutos m\u00e1s tarde, cuando ella regres\u00f3, fue atacada con golpes de pu\u00f1o en la cabeza. Tanto la mujer como sus hijas recibieron asistencia m\u00e9dica y contenci\u00f3n psicol\u00f3gica en el lugar, siendo luego trasladadas para estudios m\u00e1s completos. La causa qued\u00f3 en manos de la Justicia.