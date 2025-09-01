Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hombre de 63 a\u00f1os sufri\u00f3 un gran susto este s\u00e1bado al mediod\u00eda cuando, tras quemar hojas secas en el fondo de su vivienda, las llamas se descontrolaron y alcanzaron un dep\u00f3sito donde hab\u00eda cubiertas en desuso, tarimas y herramientas. El hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 12:10 en una propiedad ubicada sobre avenida 25 de Mayo, de la ciudad de Calilegua. Seg\u00fan confirmaron fuentes consultadas por nuestro medio, el propietario del lugar crey\u00f3 haber apagado el fuego, pero al distraerse con su tel\u00e9fono celular not\u00f3 que las llamas se hab\u00edan expandido r\u00e1pidamente hacia el dep\u00f3sito. Bomberos del cuartel local acudieron con un m\u00f3vil tras ser alertados por vecinos y colaboraron en la extinci\u00f3n del foco \u00edgneo, que fue sofocado con baldes de agua y luego controlado con equipos especializados. Afortunadamente no se registraron personas heridas, aunque s\u00ed da\u00f1os materiales. Se iniciaron actuaciones de oficio y se tom\u00f3 declaraci\u00f3n al propietario, adem\u00e1s de realizar las diligencias correspondientes para determinar con precisi\u00f3n los alcances del siniestro.