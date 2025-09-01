Jujuy: se busca a María Florencia Arteaga

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a MARIA FLORENCIA ARTEAGA , de 30 años.

Se encuentra desaparecida desde el 31/08/2025, la denuncia fue radicada el 31/08/2025, con domicilio en Jujuy.

De contextura física robusta, tez trigueña, cabello largo ondulado color negro, ojos negros, de 1,70 mts. de estatura aproximada.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.