Jujuy al d\u00eda \u00ae - En un Juicio Abreviado, un hombre identificado como Nicolas Gabriel Lazarte fue condenado a la pena de 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n efectiva por ser autor penal y materialmente responsable de los delitos de \u201cRobo doblemente calificado agravado por el escalamiento y por el uso de arma y robo simple en concurso real\u201d, hechos cometidos en el barrio San Jos\u00e9 de Palpal\u00e1 y en las 14 Hect\u00e1reas de Alto Comedero en San Salvador de Jujuy. La sentencia fue dictaminada d\u00edas pasados por el juez penal con funciones de juicio unipersonal Dr. Luis Ernesto Kamada, con la asistencia del actuario Dr. Jorge Rodr\u00edguez. El magistrado, adem\u00e1s, orden\u00f3 el alojamiento del condenado en el Servicio Penitenciario provincial. Hechos Seg\u00fan la acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, Lazarte fue juzgado por dos il\u00edcitos ocurridos los d\u00edas 25 y 28 de mayo de 2025. El primero tuvo lugar a horas 06:00 aproximadamente, en circunstancias en que una menor de 14 a\u00f1os de edad se encontraba junto con su hermana de 9 a\u00f1os en una vivienda ubicada en el barrio San Jos\u00e9 de Palpal\u00e1, mientras su madre no estaba en el domicilio. El acusado, aprovech\u00e1ndose de tal situaci\u00f3n, ingres\u00f3 escalando por una escalera que da al patio trasero del inmueble, para luego dirigirse a una habitaci\u00f3n donde se apodero ileg\u00edtimamente de una billetera. Alertada por el ruido, la menor de 14 a\u00f1os observ\u00f3 al imputado en el comedor de la vivienda donde se encontraba durmiendo su hermana, por lo cual se acerc\u00f3 a \u00e9l para evitar que este la atacara, momento en que el acusado tom\u00f3 una tijera y comenz\u00f3 a intimidarla con el arma, pregunt\u00e1ndole donde su mam\u00e1 guardaba la plata. La menor, con la intenci\u00f3n de protegerse se lanz\u00f3 encima de Lazarte para quitarle la tijera, comenzando el acusado a propinarle golpes de pu\u00f1o en la cara y morder la regi\u00f3n frontal derecha del rostro de ella. Ene se momento la ni\u00f1a de 9 a\u00f1os de edad se despert\u00f3 e intent\u00f3 ayudar a su hermana y se lanz\u00f3 tambi\u00e9n sobre el imputado tir\u00e1ndole de los cabellos. El acusado, alertado de la presencia de un familiar de las ni\u00f1as que fue a prestarles auxilio, se dio a la fuga por la terraza de la vivienda. Tres d\u00edas despu\u00e9s, el 28 de mayo, a horas 07:00 aproximadamente, en el barrio 14 Hect\u00e1reas de Alto Comedero, el imputado Lazarte y otra persona a establecer ingresaron a un inmueble previo violentar la puerta de una habitaci\u00f3n. All\u00ed se apoderaron ileg\u00edtimamente de elementos de plomer\u00eda y posteriormente ambos se dieron a la fuga, siendo observados por un vecino colindante de esta propiedad quien pidi\u00f3 auxilio, por lo que el acusado fue aprehendido por vecinos hasta la llegada de personal policial, no logrando recuperarse todos los bienes. Juicio Abreviado Nicol\u00e1s Lazarte fue juzgado mediante un Juicio Abreviado al hacer lugar el juez al acuerdo arribado por el representante del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n Dra. Ang\u00e9lica Griselda Sol\u00eds y el acusado junto a su abogada defensora, Dra. Noelia Chauque Aramayo, en los t\u00e9rminos previstos por el Art. 411 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Provincia. Las partes en el juicio quedaron notificadas tanto de los fundamentos de la sentencia como del veredicto.