Jujuy al d\u00eda \u00ae - Tesorer\u00eda de la Provincia anunci\u00f3 el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto de 2025. Hoy, lunes 1 de setiembre Veteranos de Guerra de Malvinas, Polic\u00eda de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Aut\u00e1rquicos. Ma\u00f1ana, martes 2 de setiembre Municipios, Administraci\u00f3n Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano. Mi\u00e9rcoles 3 de septiembre Educaci\u00f3n de Nivel Inicial, Primario, Educaci\u00f3n nivel Secundario y Superior. Jueves 4 de septiembre Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.