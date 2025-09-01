Jujuy al d\u00eda \u00ae - Desde hoy, lunes 1 de septiembre, se habilita el proceso de preinscripci\u00f3n para la primera cohorte de la carrera de Medicina en la provincia, tras la reciente aprobaci\u00f3n otorgada por la Comisi\u00f3n Nacional de Evaluaci\u00f3n y Acreditaci\u00f3n Universitaria (CONEAU). El cupo inicial ser\u00e1 de 60 estudiantes, conforme lo dispuesto en el proyecto acad\u00e9mico que permiti\u00f3 la acreditaci\u00f3n. El cronograma establecido contempla que entre octubre y diciembre se dicte el curso de ingreso obligatorio, mientras que en febrero de 2026 se tomar\u00e1 el examen a quienes hayan cumplido con esa instancia. El inicio formal de clases est\u00e1 previsto para marzo del mismo a\u00f1o. Cronograma oficial 1 de septiembre de 2025: Apertura de preinscripciones. Octubre a diciembre de 2025: Desarrollo del curso de ingreso obligatorio. Febrero de 2026: Examen de ingreso para quienes aprueben el curso. Marzo de 2026: Inicio formal de las clases. La puesta en marcha de esta carrera representa un avance hist\u00f3rico para la educaci\u00f3n superior y el sistema de salud juje\u00f1o, ya que permitir\u00e1 que profesionales de la medicina se formen \u00edntegramente en la provincia.